Canapa, la riscoperta di una pianta dalle mille virtù

Mai come in questi ultimi anni la canapa ha conquistato tutti. La normativa che ne ha promosso la filiera agroindustriale, così come la diffusione della nuova “cannabis light” a basso contenuto di principio psicotropo hanno dato il via ad una vera e propria scoperta, e riscoperta, di questa pianta dalle mille virtù. I suoi molteplici utilizzi sono noti da sempre. Non a caso il nostro Paese, fino agli anni ’40, era una potenza mondiale della produzione e lavorazione della canapa. Era seconda soltanto all’Unione Sovietica con quasi 100 mila ettari di coltivazioni. Con la materia prima che se ne ricavava si ottenevano tantissimi prodotti diversi. Da lenzuola a sacchi, fino a cordami ed abiti. Oggi questa pianta dalle numerose proprietà torna ad incantare i consumatori. E non soltanto con la “cannabis light” che solo lo scorso anno ha generato un giro di affari di 40 milioni di euro.

Canapa mania: una pianta, mille usi

La “cannabis light” è sicuramente la più grande promessa del settore. Ma la canapa è una materia prima davvero ricchissima di risorse. Dal settore industriale a quello terapeutico ed alimentare, i suoi utilizzi sono davvero sorprendenti. Ci si può concedere una tisana con semi e fiori dalle proprietà benefiche. O persino sgranocchiare un biscotto. Ci si può preparare un piatto di pasta di canapa. O curare le infiammazioni con oli speciali. Non mancano, inoltre, trovate super innovative che spaziano dalla ricotta, sino agli eco-mattoni isolanti e alle bioplastiche. Anche gli animali domestici potranno trarre benefici da questa pianta grazie agli oli di cocco con estratti di canapa per il trattamento delle dermatiti e persino dell’epilessia

Non è un caso, dunque, che sia sempre più frequente imbattersi in nuovi grow shop. Nell’ultimo anno ne sono stati aperti oltre 2.000. Se un tempo i principali produttori di canapa erano Marche ed Abruzzo, oggi la maggior parte della produzione (circa l’80%) si concentra nelle province di Mantova, Cremona e Brescia a tradizionale vocazione agricola.

