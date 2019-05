È un materiale che viene utilizzato per abbigliamento e accessori sin dalla notte dei tempi. Probabilmente il primo in assoluto. Resistente, solido, iconico. La pelle non ha mai smesso di essere protagonista della moda e del design, in particolare in alcune epoche e sottoculture. I pellami possono subire numerosi trattamenti per assumere le caratteristiche più adatte al loro uso. Cuoio per borse che ‘invecchiano’, resistenti, eternamente affascinanti. Pelle primo fiore, vacchetta, dollaro, saffiano per accessori più morbidi, eleganti, versatili. Ecco dunque alcune proposte di borse di pelle per l’estate 2019, tra novità e pezzi vintage.

Borse di pelle tra novità e pezzi vintage

Il Bisonte propone una collezione in cui l’artigianato si fa protagonista di lavorazioni semplici ma eleganti. Borse di pelle femminili e maschili, a tracolla o da viaggio, cartelle, zaini. Modelli per uso quotidiano o perfetti per un evento serale. La collezione donna è caratterizzata da dettagli stilistici provenienti dall’archivio dello storico brand fiorentino. Come bordi arricciati da una coulisse in pelle per un’apertura più ampia per la linea Curly, un perfetto connubio tra raffinato e casual.

L’expertise artigianale del brand la ritroviamo anche nella linea Selleria, con borse realizzate con pelle di vacchetta più spessa per offrire un migliore sostegno alla forma strutturata dall’aspetto classico ed elegante. Ispirato all’iconica borsa Caramella e Disco, la linea Candy aggiunge un tocco contemporaneo, con un nuovo hardware e materiali morbidi. Sprint è invece una delle linee pensate per l’uomo e realizzata in pelle di vacchetta: linea casual contemporanea pensata per la vita urbana, il lavoro e il viaggio, grazie ai tanti scomparti e alle pratiche tasche removibili.

In occasione della Giornata della Terra, celebrata il 22 aprile, The Bridge ha lanciato un’iniziativa che sposa la filosofia dell’economia circolare, basata sui concetti di riciclo e riuso. L’azienda toscana offre il servizio di remise en forme delle sue borse a chi le acquista su Vintag, marketplace dedicato al vintage. Il marchio si propone per restaurare vecchie borse in cuoio graffiate, borsoni che hanno perso morbidezza, cartelle dai manici rovinati. I prodotti torneranno come nuovi, per poter ricominciare il processo di invecchiamento che rende il cuoio vissuto ancora più affascinante.