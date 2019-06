Le vacanze estive sono ormai alle porte. Sono in tanti a meditare sulle papabili mete in cui fuggire per concedersi momenti di intenso e meritato riposo. Quando si parla di viaggi, spesso si pensa che sia necessario volare oltreoceano per staccare la spina. In realtà non serve guardare così lontano: il paradiso lo abbiamo in casa. Sono tante infatti le mete del Belpaese che richiamano l’attenzione dei viaggiatori di ogni dove. Le mete del cuore? A quanto pare nell’ultimo anno si è registrato un grande boom per quel che concerne le regioni centro-meridionali.

Regioni centro-meridionali: sono loro le più amate dai turisti

A darne conferma sono stati i dati diffusi da Expedia Group, la più grande società di viaggi online del mondo. Ad avere la meglio, ovvero a ottenere la più alta crescita durante i primi tre mesi nel 2019 (rispetto al precedente anno) sono state Basilicata, Calabria e Abruzzo.

“Nel primo trimestre dell’anno, il turismo delle regioni meridionali sta crescendo come mai prima d’ora, soprattutto grazie all’ampia varietà di bellezze che è possibile ammirare. E la nostra piattaforma consente ai viaggiatori di prenotare in queste aree” – ha commentato Giovanni Moretto, Direttore Market Management Italia di Expedia Group.

Basilicata, Matera docet

Il motivo? Non uno, si parla piuttosto di un mix di fattori. Parliamo infatti di realtà attraenti tanto dal punto di vista naturalistico, enogastronomico e culturale. Come dimenticare che proprio quest’anno Matera, nota anche come la Città dei Sassi, è stata eletta Capitale Europea della Cultura 2019? Inevitabilmente la domanda turistica ha registrato un aumento del 60% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Non è però l’unica realtà a far battere il cuore al popolo dei viaggiatori. Sono tanti infatti i borghi dove catapultarsi per deliziare gli occhi e coccolare il palato.

Matera, alla scoperta della città dei sassi

Matera e la Basilicata

Le mille sfumature della Calabria

A non deludere le aspettative dei vacanzieri è anche la Calabria, che ha registrato un forte aumento della domanda turistica attorno al +40% durante i primi tre mesi dell’anno, rispetto al 2018. Parliamo infatti di una regione ricca di storia, arte, cultura e tradizioni che incanta sia per il suo entroterra che per le mete turistiche costiere.

Abruzzo, un polmone verde

A chiudere il podio delle regioni centro-meridionali più gettonate d’Italia spetta all’Abruzzo. Secondo i dati di Expedia Group, il cosiddetto “Polmone Verde d’Europa” ha registrato una crescita attorno al 10% rispetto allo stesso periodo del 2018. I meriti vanno alla varietà dei suoi paesaggi in grado di soddisfare ogni esigenza: si spazia infatti dagli Appennini alle ridenti località della costa Adriatica.

Pescasseroli, la piccola grande perla dell’Abruzzo

“Grazie all’impegno di Expedia Group nel supportare gli albergatori locali con le più recenti innovazioni e tecnologie, l’Italia continua ad attrarre sia viaggiatori nazionali sia viaggiatori internazionali, specialmente coloro che provengono da Cina e Russia, con una crescita poco oltre il 120% e di circa il 70% rispettivamente, durante i primi tre mesi dell’anno. Una straordinaria rivelazione è, inoltre, la domanda di turismo proveniente dalla Grecia: i dati evidenziano, infatti, un aumento di oltre il 160% della domanda” – ha concluso Moretto.