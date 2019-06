Wikimedia Commons Abetone Cutigliano, Toscana Durata soggiorno medio: 3,8 Ospiti medi per soggiorno: 4,3 Prezzo € a notte per persona: 29 € iStock Barberino Val D'Elsa, Toscana Durata soggiorno medio: 5,3 Ospiti medi per soggiorno: 4 Prezzo € a notte per persona: 32 € iStock Certaldo, Toscana Durata soggiorno medio: 5,6 Ospiti medi per soggiorno: 2,8 Prezzo € a notte per persona: 32 € iStock Cisternino, Puglia Durata soggiorno medio: 4,8 Ospiti medi per soggiorno: 3,4 Prezzo € a notte per persona: 25 € iStock Massa Marittima, Toscana Durata soggiorno medio: 6,9 Ospiti medi per soggiorno: 4,0 Prezzo € a notte per persona: 28 € iStock Molveno, Trentino Alto Adige Durata soggiorno medio: 6 Ospiti medi per soggiorno: 4,1 Prezzo € a notte per persona: 32 € iStock Montepulciano, Toscana Durata soggiorno medio: 3,3 Ospiti medi per soggiorno: 3,1 Prezzo € a notte per persona: 53 € iStock San Gimignano, Toscana Durata soggiorno medio: 4,2 Ospiti medi per soggiorno: 2,7 Prezzo € a notte per persona: 40 € iStock Trevignano Romano, Lazio Durata soggiorno medio: 4,9 Ospiti medi per soggiorno: 5,7 Prezzo € a notte per persona: 27 € iStock Volterra, Toscana Durata soggiorno medio: 4,3 Ospiti medi per soggiorno: 3,5 Prezzo € a notte per persona: 32 €

Alla scoperta dei più bei borghi italiani

Borghi italiani da amare. Dormire in un borgo, a metà tra paesaggi mozzafiato e storia. E’ una prassi consolidata per numerosi turisti che ogni anno visitano lo Stivale da nord a sud.

Molti visitatori quindi decidono di prenotare il loro soggiorno proprio in queste gemme più o meno conosciute del nostro territorio. CaseVacanza.it, sito leader in Italia per il settore, ha analizzato la ricettività extralberghiera nei 241 borghi premiati con la bandiera arancione dal Touring Club Italiano e ha stilato la lista dei 10 più gettonati nel 2018 dai turisti. Curiosi di scoprire quali sono? Allora continuate a scorrere le foto che seguono.

Di seguito la lista dei dieci borghi bandiere arancioni più prenotati per le case vacanza nel 2018 con le informazioni relative alla durata media del soggiorno, ai costi e al numero di viaggiatori.