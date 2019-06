Camperisti in Italia, le destinazioni top

Su e giù per il Belpaese in camper: ecco quali sono le destinazioni preferite

L’Italia è una destinazione molto gettonata anche tra i camperisti. E’ quanto emerge dai dati della compagnia portoghese Indie Campers, leader nel noleggio di caravan in Europa. Che ha stilato una classifica delle tendenze di ricerca viaggi con destinazione Italia. La ricerca è stata effettuata su un campione di circa 6.000 viaggiatori sulla base delle risposte di utenti italiani e stranieri nell’arco degli ultimi 12 mesi.

Italia in camper 16,92€ 19,90 € disponibile 24 nuovo da 16,92€ Acquista ora Amazon.it Spedizione gratuita Ultimo aggiornamento il 12 Giugno 2019 13:23

Italia, le mete più in voga per i camperisti

I camperisti italiani eleggono sul podio delle destinazioni nazionali più ricercate Milano e Roma. Rispettivamente con il 35,2% e 17,6% delle ricerche totali. Dal capoluogo meneghino, infatti, si parte facilmente per avventurosi viaggi on the road. Che portano alla scoperta di Portogallo, Spagna, Francia, Svizzera, Germania, Olanda, Croazia, Regno Unito, Belgio, Irlanda e Islanda. La Capitale è invece la base perfetta per partire alla volta delle meraviglie del Sud Italia. Ecco, allora, che ci si ritrova tra spiagge da sogno, borghi incantevoli e specialità gastronomiche.

Cosa cercano i camperisti europei

Allargando l’analisi fuori dai confini nazionali, francesi e tedeschi si lasciano conquistare dal fascino della Sardegna on the road (38% delle ricerche totali). Con la sua varietà paesaggistica e alcune delle spiagge più rinomate d’Italia, l’isola ha tutte le carte in regola per godere dei plus di una vacanza in camper. I camperisti tedeschi apprezzano anche la Sicilia (23,1% delle ricerche totali), un’altra destinazione insulare per vivere una vera estate italiana.

La scelta di spagnoli e inglesi

I camperisti iberici e anglosassoni scelgono il capoluogo lombardo per partire alla scoperta del Belpaese (31% delle ricerche totali). Dalle bellezze naturalistiche di laghi e montagne alle città ricche di cultura del nord Italia. Da qui proseguono attraverso la scoperta del territorio e della cucina tipica del centro Italia per poi arrivare nelle vivaci regioni del sud. Il viaggio attraverso lo stivale diventa semplice grazie alla possibilità di riconsegnare i colorati camper e i caravan in una città diversa rispetto al punto di partenza.