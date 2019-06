Chi usa app di dating rischia disordini alimentari

Sarà la consapevolezza di dover contare esclusivamente, almeno alla prima scrematura, sull’aspetto fisico, ma chi fa uso di app per appuntamenti, come Tinder e Grindr, può avere più probabilità di adottare misure drastiche e non salutari per mantenersi in forma. Esattamente rischia 27 volte in più degli altri di avere disordini alimentari.

Di cosa parliamo esattamente? Vomito indotto, assunzione di lassativi e persino l’uso di steroidi anabolizzanti: a decretarlo è stato proprio uno studio inglese. Alla base di questo c’è la consapevolezza che per apparire belli, senza usare photoshop, c’è bisogno di tecniche drastiche. Per assumere corpi e volti delle celebrità dello showbiz, insomma, si possono davvero accettare e adottare comportamenti dannosi. E se pensiamo che sono circa 50 i milioni di persone in tutto il mondo che sono iscritti a Tinder e 28 quelli presenti su Grindr, gli effetti dannosi possono anche diventare disastrosi.

Disordini alimentari: steroidi e lassativi, chi è iscritto alle app rischia di più

I ricercatori della Harvard University di Boston hanno osservato 1.726 uomini e donne adulti alla ricerca di collegamenti tra il loro comportamento alimentare e la loro presenza su queste app. Scoprendo che gli uomini che usavano le app di appuntamenti, che possono includere anche Bumble e Happn, avevano tra 3,2 e 14,6 volte più probabilità di avere comportamenti non salutari. E per le donne l’aumento del rischio era ancora maggiore. Con quote che salivano da 2,3 a 26,9 volte più alte rispetto a chi non usava l’app.

Insomma, gli utenti delle app hanno più probabilità di incorrere in disturbi alimentari. Ossia di ammalarsi, assumere lassativi, digiunare o usare pillole per la dieta. Così come integratori per la costruzione di muscoli o steroidi anabolizzanti per cercare di apparire più belli e in forma. E in una cultura che un sì e un no nei confronti di una persona viene stabilito con un dito che va a sinistra e a destra, questo non può e non deve stupire.

Poi i ricercatori additano le idee di bellezza promosse dai personaggi famosi. “Gli studi suggeriscono che i mass media – dalla televisione, dalle riviste ai social media – contribuiscono all’insoddisfazione del corpo perpetuando ideali di immagine del corpo dominante per gli uomini e per le donne”.

Disordini alimentari. L’allarme dallo studio di Harvard

Vediamo quindi di studiare i numeri di questo fenomeno. Quasi due terzi delle persone coinvolte nello studio di Harvard erano donne (63,6%), soprattutto bianche, di età compresa tra 18 e 30 anni, eterosessuali. Tra coloro che hanno usato app per appuntamenti, il 44,8% delle donne e il 54,1% degli uomini hanno confessato di digiunare per cercare di controllare il proprio peso. Questo rispetto al 27,1 e al 27% di chi non è iscritto. Circa il 36,4 per cento degli uomini che usano app ha detto di aver vomitato per provare a rimanere magro. Così come il 22,4 per cento delle donne.

Non solo disturbi alimentari. Più di un terzo degli uomini che frequentano queste app (36,4%) ha ammesso di usare steroidi anabolizzanti. Sostanze illegali. Così come avviene nel 15,8% delle donne. Roba utilizzata soltanto dall’1,4% per le donne o del 3,8% per gli uomini, quando fuori dai giri online.