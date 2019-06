L’estate è per molte donne croce e delizia al tempo stesso: il motivo? Mettendo a nudo le gambe, l’incubo peli diventa un vero tormentone. Rinunciare a shorts e abitini corti è escluso: per avere una pelle di seta basta utilizzare le ‘armi’ giuste al fine di sconfiggere il nemico. Come il rasoio. Attenzione però: la rasatura femminile è diversa da quella maschile ergo è meglio non attingere al beauty del proprio partner. Vale la pena ricorrere a modelli realizzati ad hoc per le donne, soluzioni in grado di assicurare risultati di altissima qualità.

Depilazione ed epilatori elettrici per una pelle liscia

Rasatura femminile, Gillette Venus Divine Sensitive

Tra gli alleati di bellezza must have figura il rasoio Gillette Venus Divine Sensitive. Cosa lo rende unico? A caratterizzarlo sono lame rivestite in Thin-Uniform Telomer oltre alle 3 strisce protettive idratanti che garantiscono una rasatura efficace ed extra delicata. Non è tutto. Grazie alla testina arrotondata oscillante si adatta agevolmente alle aree difficili. Decisamente utile anche il manico ergonomico SoftGrip che lo rende più maneggevole. Anche da bagnato. Va bene per tutte, anche per le pelli più delicate.

A darne conferma è stata anche Mariangela Rossi, giornalista esperta in viaggi, lifestyle e beauty. A suo avviso, infatti, tra i must-have da tenere sempre nel beauty case non deve mai mancare uno degli ultimi “gioielli” della depilazione: “Da non dimenticare il nuovo rasoio Gillette Venus Divine Sensitive, travel companion ideale di ogni ragazza che desideri gambe lisce come seta in qualsiasi momento e in soli 5 minuti, ancor di più per indossare un favoloso mini dress! Anche perché, come vuole il festival-style, le parole d’ordine sono libertà e comodità.”

Wilkinson per Lei, addio peli

A pensare al pubblico femminile è anche la linea “Wilkinson per Lei” che propone a tutte quelle donne che necessitano di una rasatura rapida e precisa rasoi altamente performanti. Qualche esempio? Intuition Dry Skin, un rasoio 3 in 1 che, con un solo gesto insapona, depila e idrata. Le sue lame, infatti, sono rivestite da uno specifico sapone che, a contatto con l’acqua, crea una mousse in grado di rendere la rasatura più dolce. Inoltre, grazie alla sua testina snodabile con quattro lame autoadattanti, segue il profilo delle curve femminili e ancora, grazie alla striscia lubrificante arricchita con aloe vera e vitamina E, protegge la pelle dalle irritazioni.

Chi ha problemi di secchezza può ovviare optando per Hydro Silk, il primo rasoio che idrata fino a 2 ore dopo la rasatura. I meriti vanno ai suoi doppi dosatori di siero che si attivano con l’acqua e alla formula ultra-concentrata del siero Hydra-Renew e burro di karitè.

Ha un’ottima aderenza sulle curve femminili assicurata dalle 5 lame di precisione di cui è dotato. Va bene per trattare le gambe così come le ascelle e la zona bikini. Che dire poi del suo manico? Grazie all’impugnatura ergonomica in gomma garantisce un controllo ottimale. Il risultato? Lascia la pelle morbidissima.

Se si opta per la formula usa e getta, tra i must have della rasatura femminile figura Xtreme 3 Beauty, un pratico rasoio con 3 lame flessibili montate su una testina snodabile. Grazie alla striscia lubrificante arricchita con aloe vera e jojoba assicura una pelle bella e idratata.