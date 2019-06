A Formia tutto il meglio della commedia italiana

Si svolgerà a Formia, in provincia di Latina, la prima edizione del “Festival della Commedia italiana – La commedia italiana più bella di sempre”, da domenica 30 giugno sino a domenica 7 luglio. Durante la kermesse cinematografica sei film della commedia italiana saranno in gara per ottenere il titolo di migliore commedia italiana di sempre. I “magnifici sei”, che hanno superato le selezioni delle due giurie, quella specializzata e quella social, sono i seguenti: Benvenuti al Sud, Come un gatto in tangenziale, Ricomincio da tre, Febbre da cavallo, il Marchese del Grillo, La vita è bella.

Durante la kermesse, inoltre, sarà possibile rivedere, o magari scoprire per la prima volta, Non ci resta che piangere, 9 lune e mezza, Brancaleone alle Crociate, Ma cosa ci dice il cervello, La banda degli onesti, Amici miei, Quo vado?, Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l’amico misteriosamente scomparso in Africa?.

Gli organizzatori del festival

L’iniziativa, organizzata da Snap Creative Hub, con il contributo di Comune di Formia, Roma Lazio Film Commission e Provincia di Latina, sarà condotta dalla giornalista di SkyTg24 Olivia Tassara e dall’attore Fabrizio Sabatucci. La direzione artistica è a cura del Direttore creativo e artistico di Snap Creative Hub Fabrizio Conti, ideatore del format, con Ricky Tognazzi e Simona Izzo. La giuria è invece composta dalla Presidente dei Giornalisti Cinematografici Italiani Laura delli Colli, dal direttore di Radio Rai Roberto Sergio, dal Presidente della Roma Lazio Film Commission Luciano Sovena e dall’ufficio stampa Paola Comin.

Gli ospiti del Festival della Commedia Italiana

Tutte le serate, dalle ore 21:00 in Piazza Aldo Moro, partiranno con uno spazio dedicato ai corti, al mondo del web e ai suoi protagonisti. Saranno presentati e proiettati i corti degli Actual, Alessandro Bardani e Francesco Montanari, Marco Castaldi e Josafat Vagni, Le Coliche, Liliana Fiorelli, Michela Giraud, Fabrizio Sabatucci, Luca Vecchi. Al momento sono confermate le presenze di tutti i rispettivi autori.

Il programma prosegue con gli incontri con alcune star del cinema nostrano. A loro il compito di introdurre, tra curiosi aneddoti e ricche anteprime, i film in cartellone. Sono stati finora confermati i nomi di Pino Ammendola, Michela Andreozzi, Lino Banfi, Paolo Conticini, Enzo Decaro, Remo Girone, Antonio Giuliani, Luca Manfredi, Valeria Marini, Stefano Natale, Cesare Rascel, Stefania Sandrelli, Alessandro Tiberi, Victoria Zinny. Ma non si esclude l’arrivo di nuovi ospiti. Si consiglia sempre di consultare la pagina Facebook della manifestazione per eventuali cambi di programma e spostamenti.

L’omaggio ad Alberto Sordi

In programma, durante gli otto giorni, anche una rassegna pomeridiana per omaggiare “il grande” del cinema nostrano, Alberto Sordi, a 99 anni dalla sua nascita, con la proiezione di alcuni dei suoi capolavori, da Il Marchese del Grillo a Il conte Max. La rassegna, dall’1 al 7 luglio presso la sala Falcone Borsellino della Corte Comunale, in Piazza Santa Teresa, si concentra sui personaggi più famosi, quelli che sono rimasti impressi nell’immaginario collettivo, come l’americano Nando Mericoni, l’arrogante scapolo Ragioniere Paolo Anselmi, il vigile Otello Celletti e il Dott. Guido Tersilli. A partire dalle ore 16.

Durante i giorni del festival, dalle 9 alle 19, presso la Corte Comunale, sarà inoltre possibile visitare la mostra “Stelle silenti – Le dive del muto italiano”. Questa, realizzata in collaborazione con Le Giornate del Cinerma Muto e per gentile concessione dell’Istituto Luce- Cinecittà, espone una serie di foto e fotogrammi di grandi attrici del cinema muto italiano che negli anni ’10 e ’20 illuminarono gli schermi di tutto il mondo.

Il calendario con tutti gli appuntamenti

Domenica 30 giugno, per la rassegna dedicata ai corti, sarà presente Liliana Fiorelli con Mash up. A seguire saranno proiettati Non ci resta che piangere e Nove lune e mezza. Con gli interventi di Michela Andreozzi e Alessandro Tiberi. Lunedì 1 luglio, invece, dal mondo del web arrivano Le Coliche, mentre la sera si potrà assistere a Ricomincio da tre. Atteso, Enzo Decaro. Si prosegue martedì 2: in programma il corto di Michela Giraud, Educazione cinica, e la proiezione di Brancaleone alle Crociate. Con la presenza di Stefano Natale. Mercoledì 3, invece, sarà Fabrizio Sabatucci a presentare il suo cortometraggio, Quasi assunti. Mentre la sera spazio ai film Ma cosa ci dice il cervello e La banda degli onesti. Saliranno sul palco, in questa occasione, Remo Girone e Victoria Zinny.

Gli ospiti della seconda parte del festival

Giro di boa, giovedì 4 luglio, con Il Marchese del Grillo e Febbre da cavallo. Tra i due film, gli incontri con Stefania Sandrelli e Antonio Giuliani. Apriranno la serata di venerdì 5, con il loro cortometraggio Ce l’hai un minuto?, Alessandro Bardani e Francesco Montanari. A seguire La clinica dell’onestà e Intenzioni serie di Luca Vecchi. Si continua con la proiezione di Amici miei. Per l’occasione saranno presenti Cesare Rascel, Paolo Conticini e Pino Ammendola. Per il penultimo giorno della kermesse, il Goodbye Totti di Marco Castaldi e Josafat Vagni tra i corti. Mentre Quo vado? e Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l’amico misteriosamente scomparso in Africa? tra le proposte serali. Sul palco anche Lino Banfi e Luca Manfredi. Per gli appuntamenti finali, il duo “social” degli Actual, con Ostia vs Fregene. Poi il concerto del pianista e direttore d’orchestra Umberto Scipione. Infine la premiazione e proiezione del film vincitore. Madrina della serata, Valeria Marini.

I film della rassegna su Alberto Sordi

Si parte l’1 luglio con Il Marchese del Grillo e Detenuto in attesa di giudizio. Il due arrivano Lo sceicco bianco e I vitelloni. Mentre il 3 Un americano a Roma e Quelle strane occasioni. Il 4 luglio saranno proiettati Il vedovo e Il vigile. Invece il 5 Il medico della mutua e Lo scopone scientifico. Ancora il 6 luglio con Polvere di stelle e Lo scapolo. Infine domenica 7 luglio, Il conte Max e Un borghese piccolo piccolo.

Dieci capolavori con Alberto Sordi da vedere e rivedere secondo Consigli.it