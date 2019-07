Anche un bacio sulle labbra è tradimento: una donna su 3 è colpevole

Una donna italiana su tre ha baciato, almeno sulle labbra, una persona diversa dal partner. Le più “attive”? Le over 35, soprattutto quelle che vivono in provincia nel Nord-Est. A decretarlo è un’indagine europea commissionata all’Istituto di Opinione Pubblica IFOP per Gleeden, portale per gli incontri extraconiugali che conta oltre 5 milioni e mezzo di utenti attivi. La piattaforma web ha così potuto ricostruire un quadro fedele dei baci infedeli dati dalle donne italiane nel corso della loro vita. E ha cercato di scoprire come queste ultime reagirebbero se vedessero il compagno fare lo stesso.

Il 4% delle intervistate tradisce (almeno con le labbra) con regolarità

Secondo il sondaggio IFOP, condotto su un campione di 1000 donne italiane, in Italia quasi una donna su tre ha già tradito con un bacio (28%). La maggior parte lo ha fatto in passato, ma c’è comunque un 18% che ha già tradito l’attuale compagno. Baciando qualcun altro. E di queste un piccolo ma significativo 4% lo fa con regolarità.

Le baciatrici infedeli più attive sono le giovanissime (18-19 anni, 35%) e le over 35, dove la percentuale sale al 37% per le donne fino ai 40 anni. In provincia, inoltre, si bacia più che in città (33% contro il 27%). In particolare nel Nord-Est, la regione con il tasso più alto di baci infedeli d’Italia. Le signore del Veneto, del Trentino e del Friuli sono infatti le più colpevoli (31%). Mentre in Toscana, Lazio, Umbria e Marche sono un po’ più morigerate (21%).

Quelle di destra “baciano” di più di quelle di sinistra

A influenzare questo trend c’è anche l’appartenenza politica. Le donne di destra, infatti, hanno una propensione maggiore a baciare qualcun altro (32%) rispetto a quelle di sinistra (28%). La cosa divertente, però, è che per otto donne italiane su dieci baciare equivale a tradire. E quasi la metà lascerebbe il compagno se lo scoprisse.

Non solo, per quasi la metà delle donne italiane baciare sulle labbra una persona diversa dal partner è vero e proprio motivo di rottura. Il 47% dichiara infatti che lascerebbe il compagno seduta stante, qualora lo scoprisse. Le più irreprensibili sono ovviamente le under 30, dove la percentuale di donne che lascerebbe il partner per un bacio di troppo sale al 64%. Ma anche con le 35-40enni conviene non tirare troppo la corda, visto che il 54% non la farebbe passare liscia al proprio partner.