Prodotti bebè, online si risparmia quasi la metà

Secondo le ultime stime di Federconsumatori, il primo anno di vita di un bimbo può arrivare a costare a genitori e famigliari fino a 15mila euro totali. Con un aumento medio rispettivamente del +0,7% per i costi minimi. E un aumento del +1,4% per i costi massimi rispetto allo stesso studio effettuato nel 2017. idealo ha realizzato un’analisi per capire quanto, e per quali categorie di prodotti per l’infanzia – è possibile risparmiare online. Secondo i dati raccolti, la possibilità di risparmio massimo medio del -42,4% (pari a 937,39 euro) considerando i prodotti bebè più importanti per i primi dodici mesi di vita.

LEGGI ANCHE Un welfare per favorire le famiglie

Prodotti bebè, l’interesse online nei confronti della categoria

In Italia, nell’ultimo anno, l’interesse online nei confronti della categoria “Bambini & Neonati” è cresciuto del +87,9%. E i prodotti maggiormente cercati sono stati passeggini (42,1%), scarpine (25,2%) e seggiolini per auto (19,5%). Al contrario, hanno attirato il minor interesse online le borse fasciatoio. Così come i prodotti per la cameretta dei neonati e quelli per la sicurezza (come i baby monitor).

Le maggiori possibilità di risparmio si possono avere acquistando online ciucci (-78,0%), prodotti per la sterilizzazione (-71,7%), scalda biberon (-60,7%) e fasciatoi (-53,1%). Ancora, biberon (-43,5%), getta pannolini (-40,8%) e infine baby monitor (-40,1%).

Anche i prodotti per l’intrattenimento possono far risparmiare

Prodotti per l’intrattenimento, come giochi e palestrine, possono essere acquistati con un risparmio massimo medio fino al -76%. Come nel caso dei sonagli per neonati. È possibile poi risparmiare con i giochi motori (-73,4%), peluche (-47,9%), giocattoli per varie attività (-47,5%) e giocattoli per il bagnetto (-34,0%).

Relativamente all’abbigliamento, invece, le maggiori possibilità di risparmio si possono avere con vestitini (-73,2%), calzine (-71,8%), guantini (-70,8%), t-shirt per bimbi (-67,1%). E ancora costumini da bagno (-60,3%), sciarpine (-60,2%) e maglioncini (-57,2%).

Quando e chi acquista online

Ma chi cerca maggiormente online questi prodotti? Secondo l’analisi, si tratta perlopiù di donne (per il 65,8% delle ricerche) e in generale persone tra i 35 e i 44 anni (37,8%). Novembre, maggio e settembre i mesi nei quali sono state rilevate maggiori intenzioni di acquisto giornalieri medie.

Infine, la maggior parte delle ricerche via mobile viene effettuata tramite Android (70,7%). Mentre la quota relativa al sistema operativo iOS è pari al 28,7%. Si acquista di più in Lazio, Lombardia, Emilia Romagna, Trentino-Alto Adige e Veneto.