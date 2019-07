Chi è monogamo è a rischio estinzione?

Cinque probabili trend in fatto di sesso: aumentano i giochi di ruolo, cala l’attenzione per la monogamia…

Non sei ancora pronto per i robot “hot” ma hai comunque voglia di ravvivare la tua vita sessuale? La psicologa e sessuologa Ann Summers ha appena dichiarato a Metro.co.uk le nuove cinque tendenze in fatto di sesso. Niente di particolarmente futuristico, per carità. Ma è qualcosa su cui riflettere che, forse, potrebbe avvenire nel nostro immediato futuro. Chi è monogamo è avvisato…

Intervistando 400 organizzatori di party a sfondo erotico (nulla di illegale, meno male), ecco le cinque voci del “sesso del futuro”. In cima alla top five c’è il sesso fai da te, con l’85% degli intervistati che lo elencava possibile trend del futuro. Lo confermerebbe anche l’aumento di toys venduti riscontrato negli ultimi mesi. Poi Ann Summers sottolinea che potrebbero anche riscontrarsi trend quali rapporti master/slave, sesso di gruppo e thresome. Poi giocattoli sessuali e poliamore.

Aumenta il sesso “non monogamo”: il poliamore sarà sempre più accettato

Riflettendoci, senza moralismi e senza banalità, gli attuali rapporti umani, sempre meno esclusivi e sempre meno lungimiranti, stanno perseguendo quella strada. Quella della monogamia sembra una via ormai abbandonata. Nel bene e nel male.

In merito a queste possibili “mode” del futuro, il commento del “coach di relazioni” Sarah Louise Ryan a Metro.co.uk: “Sento che viviamo in un moderno mondo di appuntamenti in cui stiamo lentamente ma sicuramente allontanandoci dall’idea di monogamia.” Sia chiaro, non è che la monogamia si estinguerà. Ovviamente. Ma, probabilmente, il poliamore sarà sempre più accettato.