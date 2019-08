Tempi duri per i giovani dal cuore nobile. Chi è alla ricerca dell’anima gemella, infatti, rischia di ritrovarsi con un pugno di mosche in mano. Ebbene sì, stando a quanto svelato dal noto sito di incontri Match il 63% dei millennials americani, nonché il 70% degli appartenenti alla Generazione Z, sono alla ricerca del grande amore. Trovarlo è difficile ma non impossibile. “Quello che stiamo scoprendo è che i giovani sono interessati all’amore e stanno prendendo la questione abbastanza sul serio”- ha dichiarato il Dott. Justin Garcia, consulente scientifico di Match.com. C’è però da dire che, come sottolinea il sito del The Independent, per un terzo dei single a mettere i bastoni tra le ruote sarebbero le difficoltà economiche.

Le difficoltà economiche ostacolano i millennials

Essere a corto di soldi non permetterebbe, ad esempio, di portare a cena, al cinema etc. una potenziale partner. Ergo a sostenere eventuali spese legate al corteggiamento. Ebbene sì, i giovani di oggi non si sentono in grado di affrontare, serenamente, la vita di coppia.

A confermare il loro status è stato un sondaggio condotto da Northwestern Mutual che ha evidenziato la drammatica situazione che affligge i giovani americani. I numeri parlano chiaro: coloro che hanno un età compresa tra i 25 e i 34 anni si ritrovano sulle spalle (o meglio sul conto) un debito di circa 42.000 dollari.

La sicurezza finanziaria prima di tutto

Il 20% degli intervistati ha espresso la necessità di mettere da parte un bel gruzzoletto prima di impegnarsi in una relazione seria mentre il 23% ha esternato il desiderio di affermarsi prima sul lavoro e poi pensare al resto. Ebbene sì, molti millennials vogliono sentirsi realizzati e avere una certa sicurezza finanziaria prima di guardarsi intorno. Non intendono fare il passo più lungo della gamba.

Vita di coppia, ‘vorrei ma non posso’…

In attesa del grande cambiamento, non vivono una vita casta tutta casa e chiesa. Il sondaggio ha infatti rilevato che i millennials non si astengono dal sesso. I risultati parlano chiaro: il 49% di essi sono alla ricerca di un partner sessuale. In realtà però il loro reale obiettivo non è quello di avere rapporti occasionali bensì di trovare un compagno stabile “I millennials sono molto ambiziosi, hanno però il terrore di impegnarsi in relazioni che non possono (finanziariamente o mentalmente) gestire” – ha spiegato a USA Today la Dott.ssa Helen Fisher, antropologa ed esperta di comportamento umano.

