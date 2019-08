Ricetta: il cocktail American Bridge con aceto balsamico

Un ingrediente speciale, l’aceto balsamico, per un cocktail davvero sorprendente. Per realizzare l’American Bridge, sviluppato per Ponti dalla bartender Gabriella Rizzello del Ristorante Però di Borgo Sesia (NO), ci vuole proprio una delle grandi eccellenze italiane, l’Aceto Balsamico di Modena. Ecco come realizzarlo.

Un American Bridge con aceto balsamico: la ricetta di Gabriella Rizzello

INGREDIENTI – un tappino di Aceto Balsamico di Modena IGP Ponti HD, 5 gocce di angostura, una fetta di zenzero fresco, 40 ml di Vermouth Rosso. Una scorza di arancia, ghiaccio, ginger ale.

SVOLGIMENTO – Mettere qualche cubetto di ghiaccio nel vasetto, aggiungere zenzero, angostura e Aceto Balsamico di Modena IGP Ponti HD. Aggiungere americano rosso contratto e mescolare.

Colmare il vasetto di ghiaccio e aromatizzarlo attorcigliando la scorza di arancia al di sopra di esso. Quindi chiudere con ginger ale. Mescolare e ultimare il cocktail spennellando il bordo del vasetto di Aceto Balsamico di Modena IGP Ponti HD.

Da servire in un vasetto con capacità di 300ml.

L’INGREDIENTE – Nato dalla sapiente unione tra mosto cotto proveniente da sette vitigni selezionati e pregiato aceto di vino, l’Aceto Balsamico di Modena IGP Ponti HD è sottoposto a un lento processo di riscaldamento e concentrazione in contenitori a cielo aperto. Gli aromi tipici del mosto cotto vengono così esaltati; il bouquet diventa complesso e il gusto più armonico e persistente, con spiccate note di profumi terziari.

Sinonimo di una storia antichissima di bontà, l’Aceto Balsamico di Modena IGP è frutto di esperienze tramandate nei secoli. Da cinque generazioni e 150 anni, la famiglia Ponti coltiva la cultura del gusto, realizzando prodotti di alta qualità che conquistano le tavole di tutto il mondo. Ottimo e dissetante diluito in un bicchiere d’acqua con ghiaccio e scorza d’arancio o zenzero fresco. Intrigante come ingrediente nei cocktail.

