Kobra, Parassole e Maiucchi – Tutto il “glam” della settimana

Eduardo Kobra, Tackle Zero, Etsom e Mozone alla VII edizione di RestArt-Urban Festival

È iniziata la VII edizione di RestArt-Urban Festival, l’appuntamento annuale con arte, musica e rigenerazione urbana dell’Associazione culturale imolese Noi Giovani. Fino a domenica all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. In questi giorni sta prendendo forma l’opera di Tackle Zero (Reggio Emilia), Etsom (Milano) e Mozone (Rimini). I tre artisti stanno creando una scomposizione della storia dell’autodromo rappresentando momenti e volti legati a questo spazio. Sulla torretta di Hera, invece, gli street artist francesi Babs e Neist continuano l’opera dedicata alla velocità. Al lavoro anche Weik, Mr. Wany, V3rbo, Brome, Zeta e Rash a rappresentare innovazione e tecnologia. Si è infine aggiunto agli artisti, durante la giornata di oggi, il brasiliano Eduardo Kobra, uno degli street artist più celebri al mondo.

Massimiliano Maiucchi a La Città in Tasca

Ultimo weekend per l’edizione numero venticinque de “La Città in Tasca”, l’Estate Romana dei bambini. Sino al 18 settembre, nel verde del Parco degli Scipioni, in via di Porta Latina, 10, ancora tanti spettacoli di teatro d’attore e di figura, musica, film, laboratori tecnologici e artistici, presentazione di novità editoriali e attività di biblioteca, per bambine e bambini dai 3 ai 12 anni. Accompagnati, come sempre, dai loro genitori e nonni. Tutti i giorni dalle 17.00 alle 23.00, ingresso libero. Tra i prossimi appuntamenti, quelli con la CorriRomaFun, una Stracittadina non competitiva di 3 km aperta a tutti, gli spettacoli della Compagnia de Il Clownotto e di Massimiliano Maiucchi, nonché i concerti della Riciclato Circo Musicale e di Manzella Quartet? Formazione Instabile.

Massimo Tortella, Diego Parassole, i No Funny Stuff e Moby DickFai la differenza, c’è… Circustenibile

Incontri, laboratori, attività green ed educational, concerti, spettacoli, interviste, racconti e workshop per promuovere la cultura della sostenibilità: sono questi gli ingredienti principali della nuova edizione di Fai la differenza, c’è… Circustenibile, che si propone, anche quest’anno, di raccontare e promuovere i contenuti dell’economia circolare alla scoperta della green e della blu economy. A Roma, sino a giovedì 26 settembre, tante iniziative, in un evento itinerante, dedicate ai concetti di sviluppo sostenibile. Tra i tanti ospiti della manifestazione, l’artista Massimo Tortella, l’autore e l’attore comico Diego Parassole, i No Funny Stuff e lo street artist Moby Dick.

Inaugurata la mostra Memoria Viva 1939 – 1945 Cassino

È stata inaugurata nelle scorse ore “Memoria Viva” 1939 – 1945 Cassino, la mostra che racconta la storia e i fatti della Seconda Guerra Mondiale. In modo più coinvolgente e immediato. L’esposizione è stata realizzata utilizzando tecnologie innovative, allestita presso il Museo Historiale di Cassino. E organizzata da DBG Management & Consulting. Hanno preso parte alla cerimonia di inaugurazione: Barbara Molinario, Amministratore di DBG Management & Consulting, Giovanna Pugliese, responsabile dei Progetti Speciali della Regione Lazio, Enzo Salera, Sindaco di Cassino, Danilo Grossi, Assessore alla Cultura Cassino, Gaetano De Angelis Curtis, Presidente dell’Associazione Culturale CDSD – Centro Documentazione Studi Cassinati ONLUS, e Michele Merola, Vicepresidente Gruppo Giovani Unindustria Frosinone. È, inoltre, intervenuto lo storico dell’arte Professor Vittorio Maria De Bonis. Lo studioso ha citato aneddoti e fatti di quei terribili anni.