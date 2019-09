Ritrovare il sorriso nelle giornate no con i consigli degli esperti

È inutile far finta di niente. A volte capita di sentirsi giù di morale. Semplicemente ci si sveglia al mattino e ci si rende conto di non riuscire ad affrontare la giornata con spensieratezza. Le preoccupazioni e i problemi a volte prendono il sopravvento. Un episodio spiacevole può far andare storta un’intera giornata. Senza contare le volte in cui ci si sente di cattivo umore o giù di morale senza capirne il motivo. Ritrovare il sorriso, però, può rivelarsi più semplice di quanto si pensi. Business Insider ha raccolto alcuni dei consigli degli esperti per ritrovare il buon umore.

Concentrarsi su sè stessi

Spesso, presi dai ritmi frenetici della vita di tutti i giorni, ci si dimentica di dedicarsi un po’ a sè stessi. A volte è più facile ritrovare il buon umore quando si ammette di sentirsi giù. Tina Gilberston, psicoterapeuta autrice di Constructive Wallowing: How to Beat Bad Feelings Lets Yourself Have Them, è sicura che la consapevolezza e l’accettazione delle proprie emozioni, anche di quelle negative, siano un ottimo punto di partenza per sentirsi meglio con sè stessi. Anche Jenny Weinar, assistente sociale clinica autorizzata e terapista per l’immagine corporea e i disturbi alimentari di LCSW a Filadelfia, ritiene che concentrarsi sul proprio stato d’animo possa essere d’aiuto. Certe sensazioni, infatti, a volte possono fornire informazioni preziose sul proprio benessere. Chiedersi quale messaggio ci stanno inviando le nostre emozioni può fornire un aiuto per capire come fronteggiarle.

Yocheved Golani, redattore e scrittore di e-counselling, propone un approccio diverso, basato sull’uso dell’immaginazione. Figurarsi in situazioni positive può aiutare a migliorare il proprio umore. Immaginare sè stessi intenti a compiere le attività che si amano, pensare di aver conquistato ciò che si desidera, contribuisce ad avere una visione ottimistica della vita. Come quando da bambini si gioca a far finta di essere ciò che si vuole. E proprio alla positività e alla delicatezza dell’animo dei bambini si ispira il consiglio della dottoressa Lina Velikova, collaboratrice di DisturbMeNot.co, sito Web dedicato alla scienza e alla consulenza sul sonno. L’esperta suggerisce, infatti, di parlare a sè stessi come si farebbe con un bambino. In questo modo si potrebbe guardare ai propri errori e ai propri difetti con maggiore indulgenza. E si potrebbe provare a fornire una soluzione semplice ad essi. Proprio come si farebbe per aiutare un bambino.

Le cose da fare per ritrovare il sorriso

Oltre alle soluzioni introspettive, gli esperti suggeriscono anche alcuni trucchi pratici per migliorare il proprio umore con alcuni semplici gesti. Nell’ottica di dedicarsi a sè stessi, Lisa Choquette, consulente professionista clinico autorizzato e proprietario e operatore di Vibrant Mind Therapeutics LLC, consiglia di dedicarsi ad attività che ci fanno sentire bene. A volte basta una passeggiata o un po’ di sport. O, come suggerisce Patricia Lohan, esperta di Feng Shui, anche semplicemente dedicarsi alla pulizia e alla cura della casa. Per alcuni la musica, il disegno, la scrittura o anche il giardinaggio o il volontariato sortiscono veri e propri effetti terapeutici. Per altri potrebbe essere utile tenere un diario a cui affidare i propri pensieri. O stilare un elenco delle cose per le quali ci si sente grati. Anche Mollie Volinsky, psicoterapeuta specializzata in traumi e ansia, è dello stesso avviso. E propone anche di dedicarsi alla meditazione.

Il dottor Velikova è invece sicuro che a volte per ritrovare il sorriso è sufficiente concedersi una bella dormita. Di sera, infatti, il livello degli ormoni deputati alla felicità nel nostro organismo è più basso. Questo perchè il corpo si prepara al riposo e non all’attività. Dormendo e ricaricandosi con il sonno, al mattino il livello degli ormoni della felicità, come serotonina, endorfine e dopamina, sarà molto più elevato. Anche Belinda Ginter, chinesiologa emotiva certificata ed esperta di mentalità, ritiene che il ritmo del sonno influisca sul buon umore. E ritiene che svegliandosi un quarto d’ora prima al mattino si possa affrontare la giornata con maggiore positività ed entusiasmo. Quando ci si alza più tardi ci si sente spesso in colpa ed intontiti. Anticipando anche di poco il risveglio si avrà, invece, la sensazione di avere il controllo della situazione. E ci si sentirà più attivi ed ottimisti.