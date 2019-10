La ricetta: maltagliati con guanciale e Formadi Frant

La chef Samantha Bigucci di Carnia, in provincia di Udine, presenta un gustoso primo piatto del buon ricordo

La specialità del buon ricordo del Ristorante Carnia racchiude in sé tutte le tipicità dell’alto Friuli. Innanzitutto la pasta rustica e irregolare, poi il gusto che abbraccia. E, ovviamente, i suoi due ingredienti principali: il Formadi Frant e il guanciale affumicato.

L’ingrediente Compatto e cremoso, dal profumo intenso e dal gusto leggermente piccante, il Formadi Frant è un formaggio d’alpeggio tipico di Carnia, una delle zone montane dell’alto Friuli nella provincia di Udine. È un presìdio slow food ed è sostenuto da Cirmont, comunità montana della Carnia e Banca di Cividale. Inoltre possiede una certificazione PAT, Prodotti Agroalimentari Tradizionali.

La ricetta dei maltagliati con guanciale affumicato e Formadi Frant

Difficoltà – media

Ingredienti per 4 persone- Per la pasta: 250 g di farina “00”, 150 g di farina di grano saraceno, 100 g di farina di grano duro, 150 g di rosso d’uovo. 100 g di uova intere, sale q.b. Per il condimento: 200 g di Formadi Frant, 200 g di guanciale, 200 g di burro.

Tempi di preparazione: 30 minuti più riposo di un’ora

Procedimento – Per la pasta. Lavorare tutti gli ingredienti assieme fino ad ottenere un impasto omogeneo. Lasciar riposare un’ora ed in seguito tirare la pasta in modo che diventi sottile. Con una rotella tagliapasta ottenere dei triangoli irregolari.

Per il condimento. Tagliare il guanciale alla julienne e rosolarlo nel burro. Cuocere i maltagliati in acqua bollente salata e condire con il guanciale croccante. Servire con una spolverata di Formadi Frant grattugiato.

Piatto del buon ricordo perchè Racchiude in sé tutti i sapori tipici della montagna. La rustica pasta stesa a mano e tagliata a grossi pezzi irregolari viene accompagnata dal Formadi Frant, uno dei più tipici formaggi della Carnia, e dal guanciale affumicato.

La firma della ricetta

La ricetta è della chef Samantha Bigucci dell’Hotel Ristorante Carnia di Livio Treppo. Si trova a Venzone Staz. Carnia, in provincia di Udine.