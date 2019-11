“L’umiltà e la semplicità sono le due vere sorgenti della bellezza”, secondo Johann Winckelmann. Per valorizzare il proprio aspetto non è necessario strafare: anzi, come si dice in alcuni casi, ‘less is more’. Ebbene sì, soprattutto quando si parla di unghie se ne vedono letteralmente di tutti i colori. Basta fare un giro sui social per notare innumerevoli foto di nail art estremamente fantasiose. Forse troppo. Le nuove regole di bellezza propongono invece una manicure minimal: lunga vita alla bare manicure.

Per avere un look in linea con il trend del momento basta ispirarsi a Kate Middleton. La Duchessa di Cambridge, infatti, è una vera e propria icona di classe e stile. Il suo aspetto è sempre curato e chic ma molto sobrio e naturale. Mani comprese. Essere un membro della famiglia reale britannica d’altronde comporta degli oneri e richiede di attenersi a delle rigide regole di etichetta. Ad esempio, rimanendo in tema beauty, è concesso ricoprire le unghie solo con tonalità neutre.

Parola d’ordine: semplicità



La bare manicure, a tale proposito, è una garanzia: è una tecnica che assicura semplicità ed eleganza. Ebbene sì, è arrivato il momento di prendersi una pausa da smalti, glitter e gel colorati e prediligere un look acqua e sapone. Come fare per ottenere delle unghie ‘regali’?

“In primis è necessario pulire per bene l’unghia, rimuovere le cuticole e sgrassare il letto ungueale. Ci si concentra poi sulla forma dell’unghia senza dimenticare l’importanza di una corretta idratazione”, spiegano gli esperti del salone milanese Merci à Vous, uno dei centri prenotabili tramite Uala, sito e applicazione dedicato al mondo beauty.

Dai trattamenti in salone al fai da te

Dopo la seduta in salone bisogna fare tesoro dei consigli impartiti dagli addetti ai lavori e proseguire il trattamento a casa ritagliandosi dal quotidiano del tempo per sé. L’importante è essere costanti per almeno due settimane. In base al tipo di unghia e ai suoi inestetismi, dopo l’appuntamento in salone potrebbe essere necessario trattare le mani con un bagno di olio oppure con un guanto in collagene. Solo così sarà possibile mantenere le unghie in piena salute, precisano gli esperti.

Questa manicure è consigliata a una mano che viene sfruttata poco, che non è soggetta a polvere, ad agenti atmosferici o inquinamento, proprio perché la sua caratteristica è quella di non essere protetta da nessun tipo di smalto. Già dopo pochi giorni, se il trattamento viene eseguito correttamente, si possono notare i primi miglioramenti. Sia da un punto di vista del colorito che del corpo dell’unghia. Vale dunque la pena provare, per tornare alle vecchie abitudini c’è sempre tempo.