Google ha di recente pubblicato la lista della parole più cercate del 2019 in Italia. Tra queste alcune danno risposte a problemi comuni o offrono una soluzione rapida a un grattacapo pratico. Sono le parole ‘tutorial’; quelle che ci insegnano a rispondere a un quesito. Ecco quali sono le più ricorrenti e cosa ci dicono della nostra società.

Domanda navigator. La domanda più inserita nel contesto sociale e culturale attuale; ossia quella della ricerca di un lavoro. Il navigator è la nuova figura professionale prevista dal decreto sul reddito di cittadinanza che aiuta i cittadini a trovare lavoro. Segue i destinatari del reddito nella ricerca dell’impiego e si assicura che siano rispettate tutte le procedure. La posizione è stata assegnata con un bando che si è tenuto nell’aprile del 2019 nella maggior parte delle regioni italiane. Le ricerche su come compilare la domanda hanno quindi raggiunto il picco nei mesi di gennaio e febbraio 2019.

Cubo di Rubik. Il celebre puzzle 3D è un rompicapo ancora molto amato a giudicare dal numero di ricerche intraprese per imparare a risolverlo. A inventarlo è stato il professore ungherese Ernő Rubik nel 1974. Per risolvere il cubo ogni faccia deve tornare ad avere lo stesso colore. Ma non c’è solo un metodo per risolverlo e gli appassionati si ingegnano nel collezionare le più ampie soluzioni risolutive. Tra le regioni più attive nella ricerca, Valle d’Aosta, Marche e Abruzzo.

Come fare la valigia, il nodo alla cravatta e il passaporto

Valigia. Com’è prevedibile le ricerche su come fare la valigia, ossia su come organizzare l’interno in maniera logica e utile, hanno avuto il loro picco nei mesi estivi e vacanzieri. Ossia luglio e anche gennaio in concomitanza con la pausa invernale.

Nodo alla cravatta. Qui le regioni che più si interessano all’argomento sono Puglia, Campania e Sicilia. Fare il nodo può sembrare semplice ma in realtà richiede una certa manualità. Per questo gli utenti cercano dettagli sul metodo corretto e video chiari per imparare a essere in ordine anche con la giacca e il completo.

Passaporto. Qui non solo si sono cercate informazioni su come rinnovare il documento, ma anche curiosità e aspetti particolari. Tra le ricerche correlate si trovano infatti quelle relative alle pagine pari del passaporto. Così si scopre che quelle segnate con i numeri pari sono illustrate con dei disegni della pavimentazione della Piazza del Campidoglio e della statua equestre di Marco Aurelio.