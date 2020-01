Esaurite le abbuffate e la scorta degli avanzi è tempo di tornare alla normalità dal punto di vista alimentare. Il carrello della spesa aspetta un po’ tutti noi con il solito carico di dubbi su cosa comprare. Per iniziare il nuovo anno con un dieci in economia domestica, è importante però fare mente locale su come risparmiare sulla spesa. Sì perché fare gli acquisti migliori, mettendo da parte un po’ di denaro e senza sprecare, non è poi così difficile; bisogna solo mettere insieme pancia e cervello, passionalità e ragione. Ecco come.

Al supermercato senza fame

No alla spesa con lo stomaco vuoto. La prima regola è quella di non andare a fare la spesa quando si ha fame. L’acquolina non è affatto una buona consigliera perché amplifica la sensazione di appetito e fa comprare quantità di cibo in eccesso che poi potrebbero non essere consumate. Quindi meglio comprare dopo aver soddisfatto l’appetito, anche con un semplice snack.

Preparare la lista della spesa. Il secondo consiglio è di fare sempre la lista delle necessità che si hanno mettendole nero su bianco. Sappiamo che programmare il nenu della settimana è un obiettivo molto ambizioso ma senza arrivare a questi estremi, basta avere un’idea delle cose che mancano cercando un equilibrio tra i vari prodotti. Di conseguenza sono da scoraggiare le spese sbilanciate; quelle a vantaggio di tutta frutta e verdura e con zero soluzioni invece per proteine e carboidrati. Da questo punto di vista è utile pensare al cibo secondo le fasce della giornata: ossia colazione, pranzo e cena e provvedere al fabbisogno secondo questo ordine.

Leggere le etichette. Per evitare brutte sorprese prestate attenzione a ciò che è scritto sulla confezione. Sia per un fatto di composizione degli alimenti sia per il calcolo delle calorie. Potreste per esempio scoprire che la confezione contiene più sale di quanto pensiate o una maggiore quantità di zuccheri. E in questo caso saprete scegliere cosa è meglio per la vostra dieta o per il palato.

App che confrontano i prezzi. Esistono servizi come Doveconviene che consente di individuare i negozi più vicini rispetto alla posizione e incrociare poi le offerte migliori. MyVolantino invece permette di sfogliare i fogli promozionali di vari prodotti. LastMinutesottocasa invece avverte il consumatore sulle offerte che stanno per scadere e sui prodotti che i commercianti sono obbligati a vendere entro poco tempo e che spesso hanno un prezzo ribassato.