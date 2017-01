Decorazioni della Befana: come rendere la casa speciale

DECORAZIONI DELLA BEFANA PER IL 6 GENNAIO

Conto alla rovescia per l’Epifania, che tutte le feste porterà via. Ma non di certo la voglia di rendere speciale e originale la propria casa che, per questa specifica ricorrenza, va addobbata con le opportune decorazioni della Befana. C’è chi ha dato spazio alla simpatica vecchietta già lo scorso 8 dicembre, allestendo insieme all’Albero di Natale diversi addobbi che la riguardavano. Non a caso le decorazioni natalizie vengono solitamente “smontate” dopo il 6 gennaio.

POTENZIARE O ALLESTIRE DECORAZIONI DELLA BEFANA

Ciò non significa che i nostri addobbi non possano essere “potenziati” con più suggestive decorazioni a tema. Mentre chi non ha per nulla pensato a questa ricorrenza, dovrà allestire apposite decorazioni della Befana. Queste possono essere acquistate, oppure facilmente realizzate in casa. Con un po’ di fantasia e buona volontà.

LAVORETTI PER TUTTA LA FAMIGLIA

Realizzare decorazioni e addobbi è un’attività che può coinvolgere tutta la famiglia, specialmente se ci sono in casa dei bambini, che sono sempre entusiasti all’idea di partecipare alla creazione di fantasiosi lavoretti. Fra le decorazioni della Befana più tipiche, ci sono ovviamente le classiche calzette ripiene di dolciumi o leccornie varie.

CALZETTE FANTASIA

Ma oltre ad essere il contenitore di dolci e caramelle, le calzette possono essere semplici elementi decorativi da appendere in casa, non solo al camino, ma dove più ci guida il nostro stile. Possono essere realizzate a mano con la lana, con scampoli di stoffa colorata, con la carta o cartapesta, in feltro o cartoncino, persino commestibili, in pasta brisè o pan pepato o, ancora, in fimo o pasta di sale, per veri lavoretti d’artista.

ALTRE DECORAZIONI DELLA BEFANA

Le alternative alle calzette sono poi tante altre: dalla scopetta portafortuna alle bamboline di pezza con le sembianze della Befana; dai cestini pieni di carbone alle decorazioni in feltro a forma di cappello; dai centrotavola in vimini pieni di mandarini, soldini di cioccolata e dolciumi vari, ai segnaposto a tema, per una tavola sempre pronta ad accogliere i nostri ospiti con gusto e calore.