Consigli di bellezza: i 10 più cercati del 2016

CONSIGLI DI BELLEZZA ONLINE

Il web è ormi diventato una fonte inesauribile e spesso indispensabile di notizie, idee, informazioni alle quali attingere più o meno quotidianamente. Anche i consigli di bellezza fanno parte degli argomenti più cercati in rete, specialmente dalle ragazze. Tutorial, recensioni di prodotti, trend report e nuove uscite del settore beauty popolano le pagine di siti e blog. Tanto che c’è solo l’imbarazzo della scelta.

LA TOP TEN DI GOOGLE

Il più celebre motore di ricerca, Google, ha dunque stilato anche quest’anno la lista dei dieci consigli di bellezza più richiesti del 2016. I dieci quesiti più “googlati” dal popolo della rete. Ovviamente riguardano diversi settori del Beauty, dal make up all’hair style, fino alla pulizia dei prodotti per il trucco e le tecniche di correzione dei difetti del viso dovuti alla stanchezza e all’età o di colorazione dei capelli.

IN TESTA… I CAPELLI

Sul podio dei consigli di bellezza più richiesti ci sono domande che riguardano i capelli: al primo posto troviamo infatti come fare la treccia a lisca di pesce, mentre al secondo come far crescere i capelli più velocemente. Segue al terzo posto il rimodellamento delle sopracciglia, mentre al quarto sempre di capelli si parla: come fissare la piega.

CONSIGLI SU SMALTO E MAKE UP

Al quinto posto delle classifica dei consigli di bellezza più richiesti si colloca la rimozione dello smalto gel, seguita al sesto dalla pulizia dei pennelli da trucco e al settimo posto dalla migliore applicazione del correttore.

IN CODA ALLA TOP TEN DEI CONSIGLI DI BELLEZZA

Chiudono la top ten di Google i tre quesiti seguenti: come “cancellare le borse” sotto gli occhi? Come rendere più folte le sopracciglia? E, infine, che cos’è il balayage? Online, ovviamente, potrete trovare tutte le risposte, dalle spiegazioni dettagliate ai video dimostrativi amatoriali o realizzati da esperti professionisti (tutorial).