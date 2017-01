La Luna in opposizione diventa occasione di approfondimento istintivo delle dinamiche di relazione, mediate dalla benefica presenza di Marte e Venere in positivo sestile. Vi è richiesta una forte dose di empatia per ridare slancio su tutti i fronti, compreso quello lavorativo: avete tutti i requisiti per agire in questo senso

Colore: Rosso Vivo

Malika Ayanna, Adesso e qui