Il rapporto di HSBC per il 2017

iStock 10. Bahrain. Piccolo Stato situato su un arcipelago di 33 isole vicino alle coste occidentali del Golfo Persico, la sua capitale è Manama. Si parla arabo iStock 9. Regno Unito iStock 8. Hong Kong, Cina iStock 7. Austria​ iStock 6. Singapore iStock 5. Norvegia iStock 4. Emirati Arabi Uniti iStock 3. Svezia iStock 2. Germania iStock 1. Svizzera

Le migliori nazioni dove emigrare per lavorare. La HSBC ha rilasciato la classifica dei migliori paesi per gli espatriati che vogliono fare carriera. Il rapporto si chiama “Expat Explorer”.

La banca ha lanciato un sondaggio fra circa 27.000 stranieri provenienti da 190 paesi, chiedendo loro quanto sia stato facile vivere, lavorare e crescere una famiglia nel luogo in cui si sono trasferiti.

I criteri

HSBC ha conteggiato i risultati sulla base delle carriere. Ha tenuto in considerazione l’equilibrio vita-lavoro, i benefici occupazionali e altri fattori, come i compensi. Quest’ultimo fattore è importante ma non decisivo nel determinare la classifica.

Date quindi un’occhiata ai 1o migliori paesi in cui provare a costruirsi una carriera fuori dall’Italia.

(Fonte Business Insider)

GUARDA ANCHE: OROSCOPO DI VIAGGIO, DOVE ANDRAI NEL 2017?