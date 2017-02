Super Bowl 2017: 3 curiosità da svelare

Il Super Bowl è un grande evento sportivo che ogni anno si svolge a febbraio. Rappresenta la finale del campionato della National Football League, la lega professionistica statunitense di football americano. È un grande evento sportivo e mediatico che ogni anno coinvolge un numero vastissimo di spettatori, quantità di soldi, di spot e di artisti quotati. L’edizione del 2017 si terrà la sera del 5 febbraio.

In Italia tuttavia, certi aspetti dello show rimangono ancora sconosciuti. Certo, l’eco dello show ci dà anche qui la dimensione dell’evento che ogni anno viene preparato con cura dal punto di vista organizzativo e mediatico. Eppure, non è abbastanza. Ecco quindi 3 curiosità in pillole da svelare sul grande show.

Chi si esibirà durante l’intervallo?

L’intervallo è il momento dove un’artista si esibisce nella pausa tra un game e un altro. In media la visibilità dell’evento è di 100 milioni di spettatori solo in America. In passato si sono esibiti artisti del calibro di Coldplay, Bruno Mars, Beyonce e Madonna. Quest’anno l’onore spetta a Lady Gaga.

Perché viene chiamato Super Bowl LI?

Quest’anno il Super Bowl è stato numerato con dei numeri romani. La dicitura rispetta il cambio di nome dell’anno scorso, quando lo show prese il nome di Super Bowl 50, cambiando lo storico nome. Quest’anno l’espressione LI non segna altro che un anno in più. LI nella numerazione romana è infatti il 51.

Cosa è successo di rilevante durante l’ultima edizione?

I Denver Broncos hanno battuto i Carolina Panthers con un risultato di 24-10. La diretta della CBS ha avuto una media di 111.9 milioni di spettatori. I Coldplay sono stati i principali performer dell’intervallo seguiti dalle esibizioni di Beyonce e Bruno Mars.