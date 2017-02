Termosifoni: riscaldamento a prova di valvole

TERMOSIFONI, LE NUOVE NORME PER I CONDOMINI

E’ stata prorogata al 30 giugno 2017 la scadenza per l’installazione delle valvole sui termosifoni nei condomini a riscaldamento centralizzato. Un obbligo di legge che risponde alla direttiva europea per raggiungere gli obiettivi del Pacchetto Clima Energia 20-20-20. Il riscaldamento degli edifici residenziali è infatti la seconda causa di inquinamento urbano.

Basti pensare che ogni appartamento inserito in condominio inquina in media come 2 automobili. Diventa quindi più che mai urgente e tassativo intervenire in modo risolutivo sui condomini.

IL CONVEGNO DI TORINO

“Condomini esistenti: è possibile riqualificare a norma, in qualità e senza esborso di denaro”. Questo il convegno svolto a Torino e organizzato da ECOndominio® – ESCo sul tema. L’evento, rivolto agli Amministratori Condominiali della città, aveva come scopo l’informazione sulle novità legislative.

Ma anche illustrare un progetto risolutivo, concreto ed efficace in materia di valvole per i termosifoni. Soluzioni per il finanziamento degli interventi senza incrementi di costi e con garanzie di risparmio energetico.

RIQUALIFICAZIONE DEI TERMOSIFONI: I NUMERI

I numeri parlano chiaro. Ben 402,8 le tonnellate di CO2/annue sono già state abbattute solo a Torino grazie all’attività di ECOndominio. Questa cifra potrebbe addirittura raggiungere le 4.361 ton/CO2 se tutti i condomini facessero l’intervento di efficientamento. Ma tutto deve partire da una corretta Diagnosi Energetica su termosifoni e impianti. Per questo ECOndominio ha deciso di erogare 100 nuove diagnosi energetiche gratuite per i condomini più energivori di Torino. (Info e richieste: diagnosienergetica@econdominio.eu).

INCENTIVI FISCALI PER INSTALLAZIONE DI VALVOLE SUI TERMOSIFONI

Le agevolazioni fiscali sulla casa sono uno dei punti principali della Legge di Stabilità 2017. Il recupero dello spreco, sommato agli incentivi fiscali, può essere infatti utilizzato come “tesoretto” per pagare il 100% dell’intervento di efficientamento sui vecchi termosifoni. Senza alcun rischio né ulteriore esborso di denaro per le famiglie, ma, al contrario, con rilevanti vantaggi ambientali, economici e di comfort.