La first lady e il linguaggio del corpo. Il mondo la osserva

Il linguaggio del corpo non è una scienza esatta. Ma è affascinante, e spesso ci azzecca. E’ intrigante scoprire cosa la postura, la gestualità, le espressioni del viso dicono delle persone. Specialmente se si tratta di Melania e Donald Trump. Il presidente americano e la first lady sono da qualche tempo sotto i riflettori del mondo intero per il loro body language. Una piccola ossessione mediatica che viene costantemente alimentata dalla coppia, visto che ad ogni apparizione pubblica confermano l’impressione degli esperti di linguaggio del corpo. Un’interpretazione nemmeno troppo difficile anche agli occhi di chi non è un esperto.

La gestualità di Donald Trump e la first lady Melania parla di una coppia in cui manca totalmente la connessione, la complicità, il sentimento. Ovviamente ciò che succede nel privato è insondabile, quindi quelle che i media fanno sonno semplici speculazioni. Ma vedere il corpo rigido di lei, distaccato da lui, al primo ballo di insediamento, mentre lui saluta e canta. Il passo sempre più veloce di lui rispetto a lei, che rimane indietro. L’incapacità di tenersi per mano. L’espressione tesa di lei quando lui le è vicino, se non addirittura triste. Tutte queste immagini difficilmente ricordano una coppia felicemente legata. Soprattutto se il paragone sono Michelle e Barak Obama, forse la coppia più romantica che la Casa Bianca abbia mai ospitato.

Donald Trump e la first lady Melania non si tengono per mano: cosa significa?

L’ultimo sketch in merito è stato ripreso dalle telecamere all’arrivo all’aeroporto di Palm Beach. La coppia presidenziale scende dall’aereo e Melania, in un meraviglioso abito rosso cerca la mano di Donald. Che la tiene per una frazione di secondo, e la liquida con un colpetto sul dorso della mano. Un gesto che gli è stato visto fare anche in occasione di strette di mano ufficiali (con Theresa May, per esempio).

Tenersi mano nella mano sembra essere impossibile per i due. Non è l’unico filmato che mostra lei in cerca del contatto, lui che lo lascia un secondo dopo. Questo avviene da dopo l’insediamento: prima, in qualche occasione, accadeva di vederli arrivare per mano. Secondo l’esperto di body language Patty Mood (fonte Daily Mail) questo gesto – e una serie di altri – rappresentano la volontà di Trump di essere visto come il presidente-maschio alfa. Solo, indipendente, uomo al comando. “Sono io quello potente, ed è una mia scelta” sembra comunicare. Lei, che cerca in questa occasione una seconda stretta di mano, sembra dire, afferma l’esperto “sono disposta ad avere un ruolo subordinato, ma ti supplico considerami”. E il tam tam sul web è già cominciato: ‘Salvate Melania!’