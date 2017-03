Revival anni ’80: sneaker analogico-digitali

Lo stile revival anni ’80 rivive nella capsule Down Up. Tre sneaker esclusive di adidas New Balance e Puma in vendita da AW LAB

Down Up è la nuova esclusiva capsule di AW LAB di ispirazione revival anni ’80. Che si prefigge un obiettivo non semplice, conciliare analogico e digitale. E’ un po’ come far convivere il sacro e profano, destra e sinistra, sotto e sopra. A mettere tutti d’accordo – almeno nel mondo delle sneaker più esclusive – ci pensa la catena di department store AW LAB. Per la primavera estate 2017 lancia una capsule, chiamata appunto Down Up, intenzionata a celebrare il mondo degli opposti. Opposti che convivono egregiamente, confluendo in un unico punto di congiunzione: il revival anni ’80.

La proposta di AW LAB mette d’accordo i premium brand dello sportswear, Adidas, Puma e New Balance. Lo stile scelto presenta molte similitudini perchè tutte e tre scelgono silhouette inconfondibilmente riconducibili a quel periodo. Linee sobrie e pure, che vengono rivitalizzate dagli effetti del digital design. Ricongiungendo, da un punto di vista temporale, l’incredibile energia anni ’80 con l’estremizzazione tecnologica di oggi.

Il revival di AW LAB

Le assolute protagoniste della capsule Down Up di AW LAB sono le Originals Superstar di adidas, le Puma Platform e le New Balance 996. Condividono un concetto di fondo, ovvero la rievocazione della cultura anni ’80 che visse una fase cruciale nella storia dell’evoluzione tecnologica. E’ proprio in quegli anni che inizia il boom digitale, con i primi personal computer e la nascita della computer graphic. Un processo irreversibile che ha coinvolto tutti i settori, compresa la moda e il design.

La private label Down Up si mostra in tutta il suo splendore digital-analogico, in pieno revival anni ‘80. Tomaia in pelle total white, come nel caso di Superstar e Platform, o in suede misto a mesh, come per le 996. In aggiunta effetti tridimensionali, a specchio, finiture gloss, technicolor, hologram e iridescenza. Fresche ed eleganti, perfette per completare un look ricercato e sportivo. I tre esclusivi modelli sono in vendita anche nei 150 store AW LAB e on line su aw-lab.com. Prezzi da 90 € per la New Balance, 100 € per la Puma Platform e 110 € per l’adidas Superstars.