Positiva la Luna di oggi in bel sestile: sarete veloci e appropriati nell’esprimere idee e intuizioni, rafforzando un atteggiamento innovativo già stimolato da Mercurio e Urano nel vostro segno. Venere resta alleata preziosa per la nascita di amori e amicizie all’insegna della leggerezza primaverile

colore: Pesco

Adele, Someone like you