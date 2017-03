Royal Caribbean: la nave da Guinness

Royal Caribbean: una certezza per chi ama il turismo crocieristico. Con 48 anni di esperienza nell’innovazione e nell’introduzione di caratteristiche mai viste prima in mare la compagnia offre un’ampia gamma di servizi ineguagliabili. Tra questi l’intrattenimento mozzafiato in stile Broadway e il rinomato programma per famiglie e viaggiatori che amano l’avventura. La compagnia, con una flotta di 25 navi in servizio, offre esclusivi itinerari nelle Bermuda e nei Caraibi, in Europa, Canada e New England, Alaska, Sud America, Asia, Australia e Nuova Zelanda. E per il futuro apre nuovi orizzonti. Annunciando l’arrivo di quella che sarà la nave da crociera più grande del mondo. Nonché la più recente della compagnia crocieristica, Symphony of the Seas.

LA NUOVA NAVE DELLA ROYAL CARIBBEAN

Si tratta della nave numero 26 della flotta Royal Caribbean International. Ed è in costruzione presso i cantieri STX France di Saint Nazaire. Verrà consegnata nel mese di aprile 2018 e trascorrerà la stagione estiva inaugurale alla scoperta di esaltanti destinazioni nel Mediterraneo. Lo farà scalando nei porti di Barcellona e Palma di Maiorca in Spagna, visitando la Provenza in Francia ed esplorando l’Italia attraverso i porti di La Spezia, Civitavecchia e Napoli. La nave raggiungerà poi Miami nei primi giorni di novembre 2018. Per poi iniziare itinerari di 7 notti nei Caraibi Orientali e Occidentali.

Con 230.000 tonnellate di stazza lorda e 28 cabine in più rispetto alla recentemente inaugurata Harmony of the Seas, Symphony of the Seas potrà rivendicare il titolo di più grande nave da crociera nel mondo. Pronta ad offrire nuove funzionalità e comfort per gli ospiti. E a vantare molte delle innovazioni rivoluzionarie. Tra le attrazioni più acclamate i sette diversi quartieri tematici e i fantasiosi e sofisticati ristoranti. Fiore all’occhiello il sorprendente Bionic Bar. E’ qui che lavorano baristi robot.

E ancora il favoloso teatro all’aperto Aqua Theater e il trio di scivoli Perfect Storm. All’Ultimate Abyss spetta il titolo di scivolo più alto mai esistito su una nave da crociera. Ecco, dunque, un nuovo sogno che si sta trasformando in realtà. Si prevede che, grazie a Symphony of the Seas, Royal Caribbean Cruises genererà il 30% del traffico dei passeggeri totali al Porto di Miami. Un vero e proprio primato che porterà migliaia di posti di lavoro tra il terminal dedicato e i servizi di bordo.