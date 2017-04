Passioni nel mondo: in Usa l’hotel dedicato alla bionda

Passioni per i viaggi e passioni per le bevande. Mai come in questo caso vanno d’accordo. Tra quelle più apprezzate al mondo c’è sicuramente la birra. E’ una delle bevande più antiche al mondo. Sembra infatti che affondi le proprie radici sino all’Egitto dei Faraoni. Ovviamente ai tempi era molto diversa da come la conosciamo oggi. Soprattutto perché le fermentazioni erano spontanee mentre oggi molto controllate. Fino a qualche anno fa la birra poteva essere prodotta solo con malto d’orzo, poi si sono introdotte anche le produzioni con frumento o con la miscela di orzo e frumento e impiegati anche riso e altri cereali.

PASSIONI PER LE BIONDE: NOVITA’ IN ARRIVO PER GLI AMANTI DELLA BIRRA

Per gli amanti della bionda è in arrivo una curiosa novità. Che di certo accontenta anche il viaggiatore in cerca di nuove esperienze. Si tratta di un hotel interamente dedicato alla birra. L’idea nasce dall’azienda scozzese BrewDog che ha annunciato i piani per costruire questo albergo particolare a Columbus, in Ohio. Il progetto, non tanto ambizioso quanto costoso, è stimato intorno ai 7,3 milioni di dollari. E per far partire i lavori l’azienda ha adottato un escamotage. Cioè chiedere i soldi ai propri clienti. Aprendo un crowdfunding, ovvero una raccolta fondi su Internet, sul sito IndieGogo. L’hotel verrà chiamato The DogHouse e, ovunque, la birra ne sarà la padrona assoluta.

L’HOTEL DELLA BIRRA: IL THE DOG HOUSE

La si troverà dappertutto. Dalla camera al bagno, sia in vasca che in doccia. Dalla Spa alla sala colazione. Nelle stanze, decorate ed ammobiliate sulla base della birra preferita, sono previsti spillatori per riempire pinte e pinte. Ma anche, ovviamente, un frigobar con decine di bottiglie. Alla Spa i trattamenti previsti saranno tutti a base di malto e birra. Che siano massaggi al viso al luppolo, trattamenti corpo con malto o pedicure alla birra e bagni rilassanti al malto. Non può mancare la birra in sala colazione, servita sin dalla prima mattina. E accompagnata da torte e pancake. Non in molti sanno che la birra può essere un ottimo ingrediente per preparare semplici e deliziosi dolci da forno come torte e muffin.

Gli ospiti, oltre a godere di tutti questi dettagli alla birra, avranno la possibilità di prendere parte a tour guidati del birrificio che è stato aperto non troppo tempo fa proprio a Columbus. Bisognerà però aspettare fino a settembre del 2018, data prevista di apertura, per lasciarsi coccolare in tutto dalla bionda. Ai clienti che hanno sovvenzionato il progetto spetterà una piacevole sorpresa. Non solo avranno diritto alla stampa regalo del loro nome su un fusto in cui la birra viene messa a invecchiare. Ma anche alla visita guidata per vedere come viene fatta la bevanda e un soggiorno gratuito per due persone.