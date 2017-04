In questi giorni si profilano più nitidi gli aspetti dei pianeti lenti, Nettuno e Plutone, entrambi in aspetto armonioso: sottili suggeritori di impercettibili cambiamenti di rotta, del pensiero, del modo di esprimere sentimenti profondi, della creatività e dell’immaginazione. State in ascolto di voi stessi

colore: Ametista

St.Vincent, Digital witness