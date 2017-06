Delta Airlines: riconoscimento facciale per il check in

La Delta Airlines è una delle maggiori compagnie aeree degli Stati Uniti ed una delle più importanti al mondo. Per rendere più facili e rapide le operazioni al check in ha deciso di usare la tecnologia del riconoscimento del viso. E sostituire gli addetti al controllo con chioschi adeguati per il riconoscimento facciale. La compagnia statunitense ha annunciato che sta testando il primo sistema di scarico dei bagagli basato su bio metriche. Per l’estate è prevista la sperimentazione di quattro nuove macchine automatiche all’aeroporto di Minneapolis. Una di queste avrà funzionalità di riconoscimento facciale. Cioè che può riconoscere la corrispondenza dei volti associati alle foto dei passaporti.

COSA PROPONE LA DELTA AIRLINES PER IL RICONOSCIMENTO FACCIALE

Il sistema sperimentale self service permetterà ai passeggeri di evitare la fila al tradizionale check in con steward ed hostess. Le quattro macchine rappresentano un investimento per aumentare la velocità delle operazioni e la sicurezza del processo di registrazione del bagaglio. Con l’aspettativa di risparmiare tempo. Poiché i passeggeri possono quindi gestire in completa autonomia la macchina biometrica il personale addetto potrà fornire un servizio più premuroso ed attento anche in altri modi. I macchinari sono costati al vettore circa 600 mila dollari. Ciascuno può stampare l’etichetta per i propri bagagli registrati e caricarli sul nastro trasportatore. Dopo aver fatto il riconoscimento facciale.

DELTA AIRLINES E LA NUOVA FRONTIERA DEL CHECK IN

Gli aggiornamenti tecnologici precedenti come i chioschi di biglietteria e check in mobile hanno già trasformato le aree congestionate. E migliorato drasticamente in positivo il grado di soddisfazione del cliente. Il chiosco per il riconoscimento facciale funzionerà solo con i passaporti. I viaggiatori con altre forme di identificazione dovranno ancora passare al banco del check in dal personale di terra. La funzione del riconoscimento facciale è quella di confermare la corrispondenza tra la foto acquisita e quella del passaporto. Il test di riconoscimento facciale della Delta è un progetto separato dai controlli di sicurezza. Un’iniziativa simile è al momento in fase di sperimentazione anche nel Vecchio Continente grazie alla compagnia finlandese Finnair. Se quindi il futuro dei viaggi in aereo è questo bisogna essere pronti per farsi immortalare in un bel primo piano.