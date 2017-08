Vincere la paura di volare: ecco come fare

E’ tempo di iniziare la battaglia per vincere la paura di volare. La fobia, l’ansia e lo stress che porta possono infatti compromettere le vacanze. E i ritorni. O spesso anche far decidere di rimanere a casa. E’ un fenomeno più comune di quanti si pensi. Spesso è una predisposizione. Derivata da un stress infantile. Purtroppo un’ansia trasmessa dai genitori. E non ci si può, quindi, sentire in colpa per questo. Diversi studi hanno sottolineato che una futura mamma può trasmettere l’ansia anche in gravidanza. In ogni caso affrontare un volo aereo predispone ad un forte sforzo. E alcuni genitori sono iperprotettivi con i propri figli. La fobia avvia una sana reazione di fronte al pericolo. Al cervello arriva un messaggio che ordina di reagire rapidamente.

Vincere la paura di volare: i metodi che funzionano davvero

La terapia di rilassamento per imparare a calmarsi

Una terapia di rilassamento può alleviare lo stress. Superare la fobia di volare si può con l’aiuto di uno specialista. Con 7 o 10 sedute. Per domare l’ansia si possono praticare alcuni esercizi di respirazione. Effettuati regolarmente prima di ogni volo evitano attacchi di panico.

Uno psicologo che aiuta a comprendere

La paura irrazionale arriva in massima parte da traumi della prima infanzia. Parlarne con uno psicologo è fondamentale. A volte la paura esprime un problema più profondo.

Il simulatore di addestramento antistress

C’è un metodo che ha ottenuto ottimi risultati nel mondo dell’aeronautica: il laboratorio anti stress. Il 90% dei passeggeri si sentirebbe cullare dopo questo mini training. Che permette di sentirsi meno in apprensione. Per un giorno si seguono diversi workshop. Innanzi tutto si dialoga con un psicologo. Che permette di capire meglio la problematica. Poi si incontra un pilota che spiega il proprio mestiere e le condizioni di lavoro. E che è pronto a rispondere a tutte le domande. Sulla turbolenza, il modo di gestire i rischi, etc. Infine con la vera e propria simulazione si può osservare il pilota.

Esercizi per la respirazione per vincere la paura di volare

Respirazione addominale.

Sedersi. Chiudere gli occhi. Decidere che si ritrova la pace nel corpo e nella mente. Mettere una mano sul ventre e sentire un buon ritmo di respiro. Contare lentamente il tempo di ispirazione ed espirazione. Trovando il ritmo naturale. Prendersi il tempo necessario per sentirsi tranquilli e percepire la frequenza cardiaca. Respirando profondamente. Ripetere, ripetere, ripetere.

Esercizi per allentare la tensione

E’ un esercizio che si può fare dopo una forte emozione per ritrovare la giusta serenità. In piedi o seduti prendere un respiro profondo gonfiando la pancia. Poi espirare lentamente con la bocca. Il più a lungo possibile. Iniziare di nuovo prestando attenzione al mento. Concentrandosi sulla tensione che hanno le spalle. Inspirando ed espirando. Concentrandosi sull’addome. Infine si rilasciano mento, spalle ed addome.