Pesciolino per alleviare la solitudine, anche in hotel

Il pesciolino rosso è da sempre un animale che si trova spesso nelle nostre case. Considerando che la sua carne ha un pessimo sapore ed ha molte spine, è inutilizzato nell’alimentazione umana. Ed è quindi diventato uno degli animali domestici più gettonati. E’ infatti capace di illuminare l’ambiente perché, pur non richiedendo molto spazio, concentra comunque su di se una discreta dose di attenzione. E può assumere anche il ruolo di amico di casa al pare di cani e gatti. E diventare cosi animale di affezione. Ci si può giocare: basta un dito infilato nell’acqua e qualche scaglia di cibo a vivacizzarlo. E’ un animaletto che non richiede ciotole, crocchette o scatolette ma basta solo mantenergli l’ambiente pulito dell’acquario e fornirgli un po di cibo in scaglie.

UN PESCIOLINO ROSSO IN ALBERGO

Ma chi lo dice che si può tenere solo in un ambiente casalingo? Arriva dal Belgio una proposta originale. Dove una catena alberghiera particolarmente premurosa ha creato una soluzione per alleviare le serate di chi viaggia da solo. Viaggiare, infatti, può rivelarsi un’esperienza solitaria. E c’è chi potrebbe sentirsi meno solo se atterra al Charleroi, l’aeroporto vicino a Bruxelles. A chi pernotta nelle camere di lusso dell’Hotel Charleroi Airport, infatti, viene offerto un pesce rosso per compagnia. Una fotografia dell’eccentrico servizio è stata resa pubblica su Twitter. L’immagine mostra un pesce rosso in una boccia accanto ad un biglietto in cui si legge: “Solo in camera e vuoi compagnia? Affitta un pesce a 3,50 euro a notte”. Per molti è un’astuta mossa da parte dell’hotel per farsi pubblicità. Ed effettivamente la trovata è unica nel suo genere.

Immancabili sono arrivate le reazioni su Twitter, molte e diverse. C’è chi si preoccupa per il benessere dell’animale che si trova in una boccia troppo piccola. C’è chi si lamenta per il bagliore della lampada accanto e perché non c’è alcuna forma di vegetazione nell’acqua. Altri utenti, meno critici, sono lieti di accogliere tale servizio. Dal canto suo l’hotel in questione nega di essere colpevole di crudeltà animale. Tutt’altro. Una dichiarazione afferma che i pesci sono sempre trattati con cura. E che hanno una grande serbatoio nel dipartimento di pulizia con un riparo ad hoc, ossigeno e piante. Tanto che, quando viene reputato necessario, il pesciolino nella boccia da destinare in camera viene messo in quell’ambiente più grande. Quindi, favorevoli o contrari, chiunque viaggia da solo ed atterra a Bruxelles sappia che a fargli compagnia ci sarà un pesciolino rosso.