Befana: decorazioni fai da te e di riciclo

Come realizzare addobbi per l’Epifania grazie al riciclo e la creatività

Se amate le decorazioni a tema, o se in casa ci sono bambini la cui fantasia è sempre bello solleticare, anche l’Epifania diventa un’occasione per dare sfogo alla creatività. Soprattutto se la Befana si trasforma in un addobbo ecologico, perché realizzato con materiali di scarto a cui si dà nuova vita. Ecco come realizzare una semplicissima Befana in miniatura (o, più di una) per decorare la casa a tema.

Befana di riciclo

Tutto quello che vi occorre è semplice materiale da cancelleria, più una bottiglietta vuota. Le migliori bottiglie per fare la vostra Befana sono quelle dello yogurt da bere. Lavatela e asciugatela bene. Tagliate il bordino del collo della bottiglia con le forbici. Usando un ferro da calza bucate la bottiglietta diagonalmente nel tratto superiore laterale, infilando l’ago da parte a parte. Attraverso questo foro farete passare la scopa, che potete creare semplicemente con un bastoncino a cui attaccare della saggina di una vecchia scopa aiutandovi con la colla. Se non avete a disposizione la saggina, anche un ciuffo di rosmarino può fare al caso vostro, oppure le setole di una normale scopetta.

Ritagliate da un cartoncino nero due sagome a forma di mezza luna, una un poco più grande dell’altra, e avvolgetele attorno alla bottiglia. Incollatele con la colla vinilica: avrete fatto il vestito. Fate passare la scopa attraverso il forellino. Ora completate la Befana aggiungendo le braccia e le mani, sempre ritagliate dal cartoncino. Prendete una pallina di polistirolo, di quelle grandi che si usano per gli imballaggi, e disegnatevi occhi, bocca, naso. Fate i capelli con dei ritagli di stoffa scura, che incollerete alla testa. E infine concludete con un cappello, che potete creare semplicemente con un tappo di bottiglia di plastica o metallo incollato su una base di cartoncino nero.

Non incollate la testa al corpo, perché lì dentro potrete metterci i dolcetti e le caramelle della Befana. (Fonte)