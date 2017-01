Le residenze più lussuose dei leader del G20

Wikimedia Commons 13. Los Pinos, Città del Messico. Los Pinos è la residenza del Presidente degli Stati uniti messicani. Attualmente in essa vi abitano Enrique Peña Nieto e la first lady Angélica Rivera. E' valutato intorno ai 14 milioni di euro. Wikimedia Commons 12. Palacio Da Alvorada, Brasilia. Il palazzo ha il compito di essere la residenza ufficiale del Presidente della Repubblica federale del Brasile. Si trova sulle rive del Lago Paranoá, è stato il primo edificio inaugurato nella Capitale Federale, il 30 giugno 1958. Wikimedia Commons 11. Quinta de Olivos, Buenos Aires (Argentina). Vale circa 20 milioni di euro. Wikimedia Commons 10. La Casa Bianca, Washington DC. Dimore del Presidente degli Stati Uniti e della First Lady. Ha un valore di 35 milioni di euro. Wikimedia Commons 9. L'Eliseo. Il Palazzo dell'Eliseo o in francese Palais de l'Élysée, è la residenza ufficiale del Presidente della Repubblica Francese. Si trova al 55 di rue du Faubourg-Saint-Honoré a Parigi, nell'ottavo arrondissement. Il suo valore è stimato intorno ai 106 milioni di euro. Wikimedia Commons 8. Palazzo Moncloa, Madrid. 'Casa' del Presidente spagnolo. Valutato 138 milioni di euro. Wikimedia Commons 7. Rashtrapati Bhavan, Nuova Delhi. E' la residenza ufficiale del Presidente dell'India. Valutata quasi 500 milioni di euro. Wikimedia Commons 6. Il Complesso Presidenziale di Ankara, in Turchia. La sua valutazione si aggira intorno ai 623 milioni di euro. Wikimedia Commons Il Sōri-daijin Kantei, popolarmente Sōri Kantei o semplicemente Kantei, è un complesso immobiliare di Tōkyō che ospita gli uffici e la residenza del Primo ministro del Giappone. E' valutato intorno ai 675 milioni di euro. Wikimedia Commons Il Quirinale, palazzo romano dove risiede il nostro Presidente della Repubblica. Wikimedia Commons Il Palazzo del Cremlino a Mosca. Wikimedia Commons La Casa Blu è la residenza del Presidente della Repubblica della Corea del Sud. Ha sede in 1 Cheong Wa Dae a Seul. Wikimedia Commons Zhongnanhai è un complesso di edifici adiacente alla Città proibita nel centro di Pechino. Tale complesso è adibito a sede del Partito Comunista Cinese e del Governo della Repubblica popolare.

Le residenze di lusso dei leader del G20

Il Gruppo dei leader del G20 (o G20) è un forum dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali. Creato nel 1999 dopo una successione di crisi finanziarie per favorire l’internazionalità economica, tiene conto delle nuove economie in sviluppo. Di esso fanno parte i 19 paesi più industrializzati (quelli del G8 in primis) con l’eccezione di Spagna, Paesi bassi e Svizzera. È presente, inoltre, l’Unione Europea.

Il G20 rappresenta i due terzi del commercio e della popolazione mondiale, oltre all’80% del PIL. Sono presenti anche alcune tra le maggiori organizzazioni internazionali.

Collettivamente, le economie del G20 rappresentano circa l’85% del prodotto lordo mondiale e due terzi della popolazione. Oggi però non ci occupiamo di economia, bensì scoveremo le residenze presidenziali più lussuose dei leader del G20. Eccole

