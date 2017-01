Le richieste più assurde fatte dalle celebrità in volo

Celebrità, mondo patinato, storie di vip. Attori, cantanti, manager, uomini politici e d’affari che sono al centro di eventi di ogni giorno. E di cui, nolenti o volenti, sappiamo anche molte particolarità della loro vita privata. Quando si è una celebrità, infatti, la sovraesposizione è immediata. Non è raro, quindi, che vengano alla luce anche parecchi vizi dei personaggi famosi. Per esempio i cantanti che volano su jet privati per tenere i propri concerti. E’ il modo migliore per evitare le lunghe attese ai controlli di sicurezza, pur avendo canali preferenziali. Ma anche l’unica soluzione per non essere bombardati dai fan.

CELEBRITA’ IN VOLO

Purtroppo, però, volare su un aereo privato accentua i comportamenti da divi. Ecco che Jet Smarter, compagnia californiana per voli charter che opera intorno al mondo, offre anche una speciale App. E’ nota per far volare le celebrities di Hollywood. Tra i nomi di spicco figurano Kim Kardashian, Jamie Foxx, Fergie, Jenny McCarthy, Daymond John e Ashley Benson. Per circa 10 mila dollari all’anno l’azienda offre alla sua clientela di vip accesso illimitato al suo inventario. E oltre a mantenere a bada i paparazzi, la compagnia è disposta a soddisfare le richieste più particolari e bizzarre. Non di rado i personaggi famosi se ne approfittano. Ecco alcune richieste fatte dai vip.

RICHIESTE STRANE DEI VIP

Una celebrità ha richiesto un intero piano dell’aereo per essere imballato con bianchi gigli di Casablanca.

Un’altra ha richiesto di essere servito con Cool Ranch Doritos e ghiaccio frizzante al kiwi e alla fragola.

Durante un volo si sono dovuti tenere tutti gli oblò chiusi per garantire la totale assenza di luce naturale. E poter volare in completa oscurità.

C’è una celebrità che vola settimanalmente per gli Stati Uniti con un team di stilisti. Passa tutto il tempo a cercare abiti, outfit e abbinamenti per la settimana successiva.

Una volta una coppia ha preso un volo con destinazione verso il nulla. Ovvero: pagando un prezzo a sette cifre per un volo di sei ore sono tornati nello stesso luogo da cui sono partiti. Solo per il gusto di volare. Sorseggiando una bottiglia di vino molto costosa. Usufruendo dei servizi termali ad alta quota. Rilassandosi con esperti di bellezza. Ed hanno anche portato a bordo chef di livello mondiale. E cantanti lirici tra i più famosi al mondo per una performance di una sola ora.

Un vip ha richiesto un jet privato per andare da New York nel sud della Florida. Il motivo? Recuperare il cellulare.

Un altro ha noleggiato un aereo per spedire gli acquisti nella città natale dopo lo shopping sfrenato.

Un intero volo è stato noleggiato solo per addestratori di cani.

Spesso sui voli delle celebrity ci sono degli assaggiatori di cibo per assicurarsi che la ristorazioni sia adatta al target dei vip.