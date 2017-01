Fibra di carbonio ? Anche per le sneaker

L’utilizzo della fibra di carbonio è spesso associata a materiali tecnologicamente molto avanzati. Questo nonostante la sua invenzione risalga ormai alla prima metà degli anni cinquanta. Resistente, leggera, a basso costo e facile da modellare, la fibra di carbonio ha trovato innumerevoli applicazioni nell’industria e la manifattura. Dalle auto da corsa agli aerei, dai caschi alle imbarcazioni, dalle canne da pesca agli sci. Fino ad arrivare all’abbigliamento ed alle scarpe. Puma e Adidas lanciano nuove calzature in cui la fibra di carbonio fa la sua apparizione nelle sue componenti più tecnologiche. Le due aziende tedesche – nate dalla stessa costola – si sfidano in una gara basata sulla ricerca dell’innovazione in ambito sportivo e urbano.

La piastra in fibra di Adidas

Adidas ha stretto una collaborazione con Porsche per il lancio di una collezione che fa dell’hi-tech e del design le sue armi più affilate. Una capsule chiamata Porsche Design Sport, che l’Adidas ha sviluppato con un’idea precisa. Ovvero a come garantire la massima efficacia all’abbigliamento sportivo durante sessioni di allenamento in condizioni estreme. Anche le calzature si allineano a questa scelta. Il nuovo Bounce S4 2.0, disponibile in tre colorazioni diverse, è una scarpa dal design futuristico. Si basa su una suola con un sistema di ammortizzazione decisamente innovativo. Il meccanismo è a balestra ed è sostenuto una piastra in fibra di carbonio. Il risultato? La scarpa spinge in avanti ad ogni rimbalzo, ma senza rinunciare alla stabilità e alla leggerezza. La tomaia 3D è realizzata in neoprene.

Puma opta per l’impermeabilità

Puma ha invece pensato a situazioni estreme in ambiente urban. La Ignite Limitless è infatti una sneaker realizzata per le attività di tutti giorni più che per il training. E’ infatti la protagonista della nuova campagna pubblicitaria Run The Streets in programma per la P/E 2017. Puma immagina un contesto dove coloro affrontano la quotidianità con uno stile sportivo e aggressivo hanno la loro scarpa giusta. Eccentriche e di tendenza – grazie anche al testimonial, il cantante The Weeknd – nella versione Estreme Hi Tech esaltano il fattore innovazione. In questo caso la fibra di carbonio viene utilizzata non tanto e non solo per la leggerezza, ma anche per l’impermeabilità. Il tallone è realizzato con questo materiale, mentre il puntale è sigillato con PU e pellicola protettiva in Kevlar.