Sarah Jessica Parker in total look bronzo

Poche attrici sono eternamente sotto i riflettori per il loro look come lo è Sarah Jessica Parker. La Carrie Bradshaw–mania accompagnerà sempre i suoi fan, che con grande difficoltà riescono a scinderla dal personaggio epocale che è stata nella mitologica serie di Sex and the City. Carrie era LA fashionista per eccellenza, ogni episodio era una goduria per gli occhi delle appassionate di moda e stile. E la sua vita era esattamente quella che milioni di ragazze hanno sognato nei primi anni 2000. Ecco che a Sarah Jessica Parker sembra che il mondo chieda sempre di incarnare, almeno un pochino, quell’amatissimo personaggio televisivo. Perlomeno nel look.

Sarah Jessica Parker di bronzo vestita

Come la sua Carrie, anche Sarah Jessica Parker ama stupire. Portando outfit cool, studiati, eleganti ma con un pizzico di estro. Come l’abito da sera, firmato J.Mandel che ha indossato alla serata di assegnazione dei People’s Choice Awards. L’attrice ha ritirato il suo premio (ricevuto per il nuovo, già amatissimo ruolo di Frances Dufresne in Divorce, nuova serie HBO) sfoggiando un look che, in un certo senso, ricordava un trofeo. Ovvero un abito da sera, interamente in bronzo e oro bronzeo. Composto da un corpetto dalla texture che evoca le sculture, e una gonna creata da strati sovrapposti di tessuto plissettato. Il tutto completato da lunghe maniche separate dall’abito, con microbottoni e polsino ampio.

I magazine di moda si sono divisi tra chi ha adorato il look e chi lo ha trovato poco azzeccato. Se l’abito in sé poteva essere azzardato, Sarah Jessica Parker lo ha portato con la solita grazia e scioltezza che la caratterizzano. Ma quei manicotti in stile gotico-medievale, tinti di bronzo e internamente beige, hanno lasciato qualche sguardo perplesso. Al contrario i sandali minimal con micro stampa animalier strappano applausi di consenso universale. Nonostante tutto, l’attrice, già vincitrice di quattro Golden Globes, tre SAG Awards e due Emmy, conferma di avere uno stile suo, e di sapersi muovere con maestria sul red carpet a prescindere da cosa si possa pensare del suo look.