Lady Gaga si esibirà al prossimo Super Bowl

Lady Gaga fa parlare di sé insieme ad un grande evento mediatico e sportivo imminente: il Super Bowl. Le due cose sono strettamente connesse visto che Lady Gaga ha fatto sapere che si esibirà nel 2017 proprio durante la pausa di semipartita che caratterizza da sempre lo show. Le voci di una sua possibile partecipazione si rincorrevano da giorni, ma solo oggi si è avuta la conferma in prima persona e via Twitter.

Lady Gaga: l’esibizione al Super Bowl

Lady Gaga si esibirà durante lo show e non sarà un evento qualunque. Per dire, solo lo scorso anno nell’edizione 2016 si sono esibiti cantanti del calibro di Beyoncé, Coldplay, e Bruno Mars. In questa fase di progettazione non pare che Gaga sarà accompagnata da un’artista particolare durante la performance. Probabile invece che la sua esibizione includerà del materiale proveniente dal suo ultimo album “Joanne,” uscito lo scorso 21 ottobre.

Il Super Bowl è la finale del campionato della National Football League, la lega professionistica statunitense di football americano. Negli Stati Uniti viene considerato come l’incontro che assegna il titolo di campione del mondo di questo sport ed è, preso singolarmente, l’evento sportivo più importante dell’anno. Il Super Bowl è soprattutto considerato un grande spettacolo che raccoglie un’ampia partecipazione da parte del pubblico.

Ed esibirvisi durante la finale è ritenuto essere un grande attestato di stima e rispetto da parte dell’establishment. E Gaga da questo punto di vista ha saputo conquistarsi l’affetto del suo pubblico e il successo che merita.