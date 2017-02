Bouquet di San Valentino, come prepararlo

Anziché comprare un mazzo di fiori già pronto, perché non realizzare un bouquet di San Valentino per la dolce metà?

UN ROMANTICO BOUQUET DI SAN VALENTINO

Ditelo con i fiori, ma soprattutto ditelo a parole vostre: non c’è niente di più bello che donare e ricevere alla o dalla dolce metà un regalo fatto veramente col cuore, pensato e personalizzato, come ad esempio un bel bouquet di San Valentino realizzato con le proprie mani. Addio scatole di cioccolatini e mazzi di fiori pre-confezionati, quest’anno la festa degli innamorati va celebrata con un dono self-made.

PERCHE’ IL BOUQUET DI SAN VALENTINO SELF-MADE

Realizzare un perfetto bouquet di San Valentino non è poi così difficile come si potrebbe pensare e sicuramente avrete la possibilità di rendere felice il partner, dimostrando che il vostro non è stato un presente dell’ultimo minuto, ma un omaggio fatto con passione e vero sentimento. Potrete infatti scegliere i fiori preferiti della vostra dolce metà, che hanno per voi o per la vostra storia un significato particolare e unirli in una composizione che rispecchi un messaggio ben preciso, unico ed inimitabile. Potrete impreziosire il mazzo con elementi anche diversi da fiori e piante, utilizzare tulle, carta, nastri e tutto ciò che la vostra fantasia e il vostro cuore vi suggerisce.

COME REALIZZARE UN BOUQUET DI SAN VALENTINO

Ovviamente, per quanto vi dobbiate lasciar guidare dalla vostra creatività, ci sono tuttavia una serie di accorgimenti che, per realizzare un mazzo di fiori ben riuscito, dovrete seguire. Innanzi tutto, oltre ai fiori principali, non dimenticate di acquistare anche dei rametti di sole foglie o piccoli fiorellini ornamentali (edera, nebbiolina, ranuncoli, foglie di felce, etc.), che possano dare volume al mazzo, senza appesantirlo troppo o fare l’effetto del bouquet da sposa.

PASSI DA SEGUIRE

Procuratevi delle cesoie, uno spago o fil di ferro fino, un nastro da fiori, tulle o fogli di tnt per coprire e rifinire il vostro bouquet di San Valentino. Iniziate tagliando tutte le foglie e rimuovendo eventuali spine dai gambi dei fiori. Intrecciate poi i gambi di quelli più lunghi e centrali e procedete via via, aggiungendo i fiori alla composizione in maniera circolare (potrete aiutarvi tenendo il mazzo in mano e girandolo a mano a mano). Usate le foglie e la nebbiolina per coprire i gambi esterni, fissate il tutto con il fil di ferro o il nastro, confezionate. Et voilà! Buon San Valentino!