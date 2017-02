Biglietti d’amore: 3 idee per realizzarli a mano

I biglietti d’amore sono un grande classico per celebrare San Valentino. Magari da far trovare sulla tavola apparecchiata per una cena romantica. Nascosti in una tasca. Come accompagnamento ad un regalo. Se poi sono fatti artigianalmente, l’amore che esprimono è ancora più evidente. Perché quando si prepara qualcosa a mano lo si fa con il cuore. Un pensiero semplice, ma ricco di significato: ecco 3 idee per realizzare biglietti d’amore fai da te per San Valentino.

Biglietti d’amore romantici

Un’idea molto romantica per realizzare un biglietto, è quella di prendere dei piccoli fiori misti. Metterli a seccare per un paio di giorni tra le pagine di un libro (un grosso volume, in modo che dia peso). Prendere del cartoncino colorato, magari un foglio A4, e piegarlo in due come fosse un quaderno. Scrivere il messaggio desiderato. A questo punto, con della colla vinilica, si possono incollare i fiori secchi all’interno, o sulla copertina del biglietto. Disponendoli a mazzetti, oppure sparpagliati, o ancora a cornice. Lasciate che la colla si asciughi et voilà, il biglietto romantico è pronto. Per evitare di sbagliare, preparatevi prima uno schizzo a matita per capire dove incollare i fiori.

Biglietti d’amore creativi

Munitevi sempre di un foglio di cartone colorato, magari di rosso. Ritagliatelo a forma di cuore, e piegatelo in due. All’interno, create un’opera d’arte moderna: un collage. Potete creare una frase romantica con ritagli di giornale. Unire una piccola fotografia di voi due. Un disegnino che evochi qualcosa di romantico. L’immagine di un fiore. Sbizzarritevi e divertitevi con forbici e colla, come quando facevate i lavoretti per la scuola.

Biglietti d’amore originali

Invece del classico biglietto, perché non donare alla persona amata un messaggio d’amore originale? Magari su stecco, come fosse un gelato, dello zucchero filato, un lecca lecca. Avete diverse opzioni. Innanzitutto, acquistate degli stecchini lunghi di legno, quelli da spiedini per intenderci. Poi prendete un cartoncino, ritagliate la forma a cuore, e avvolgetelo con del filo di lana fino a ricoprirlo. Non serviranno appunti, il messaggio sarà chiaro. Incollate il cuore sullo stecco. In alternativa, preparate un origami a forma di cuore, scriveteci sopra un messaggio d’amore e incollatelo in cima allo stecchino.