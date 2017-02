Agriturismi che passione: le vacanze in Italia

Cresce la domanda, italiana e straniera, per programmare le vacanze in agriturismo. Ecco alcuni dati interessanti

Gli agriturismi si confermano strutture ricettive sempre più amate. Non solo dagli italiani, ma anche dagli stranieri. Il portale agriturismo.it partner di casvacanza.it, ha evidenziato i dati del 2016. E’ emerso che la domanda è cresciuta del 7%. L’ultimo Osservatorio sul Turismo del Politecnico di Milano ha rivelato che il 58% dei proprietari di agriturismi ha chiuso il 2016 con una crescita del proprio fatturato. Questo comparto del nostro sistema economico gode quindi di buona salute e sta guardando al futuro con interesse. Un dato da rilevare è che quasi l’80% delle attività di promozione degli agriturismi ormai è online. E’ quindi ipotizzabile, per quest’anno in corso, un ulteriore ampliamento dell’utenza straniera, che usa sempre più il web per gestire viaggi e prenotazioni.

AGRITURISMI IN ITALIA: UN SUCCESSO IN CRESCITA

Ma cosa determina il successo di questo tipo di soggiorno? Il giusto mix di enogastronomia, romanticismo e natura. Quasi l’80% dei proprietari o gestori di agriturismi ha dichiarato di non aver effettuato variazioni rispetto al 2015; la media del costo del soggiorno per notte a persona, stando ai calcoli del portale, è stata di 43 euro. Regina incontrastata si conferma la Toscana. L’offerta nella regione continua a crescere a ritmi sostenuti: si stima che raccoglie il 33,1% del totale della domanda su scala nazionale. Segue, a grande distanza, l’Umbria. Qui si registra una crescita del 46%, che la rende la seconda più prenotata con l’8,2% di richieste. La terza posizione delle regioni con gli agriturismi più ambiti va al Veneto, con il 6,4% delle domande. Segue a ruota la Lombardia, che raccoglie il 5,6% dell’interesse.

GLI STRANIERI IN AGRITURISMO: LE METE PREFERITE

A riconoscere il valore della vacanza in agriturismo sono soprattutto gli stranieri. Nel 2016 hanno rappresentato il 26% di tutta la domanda. Scelgono soprattutto Friuli Venezia Giulia, Veneto e Sardegna. La durata dei pernottamenti si conferma stabile: sono 4,6, che diventano quasi una settimana in Sardegna e nelle Marche. Diversamente da Campania e Piemonte che vedono concentrarsi di più un tipo di vacanza mordi e fuggi. Entrando nel particolare delle province è Grosseto a vincere sulle altre, raccogliendo, da sola, ben l’8,8% di tutta la domanda dello scorso anno. La seguono a ruota Siena e Perugia. Non mancano, però, province di montagna come Bolzano e destinazioni del Sud Italia, come Lecce.