Animali in maschera all’Acquario di Genova

ANIMALI IN MASCHERA FINO AL 5 MARZO

Trucchi non solo carnevaleschi all’Acquario di Genova, grazie al programma Animali in maschera. Un appuntamento che consentirà ai bambini di ammirare da vicino i meravigliosi abitanti dell’Acquario di Genova. Ma soprattutto di scoprire, guidati dagli esperti, i trucchi (non solo di Carnevale!) degli organismi marini per sopravvivere nel profondo blu. Spesso la forma e il colore degli animali traggono in inganno circa la loro natura… Questi “travestimenti” non sono casuali, ma hanno precise funzioni.

CARNEVALE MARINO ALL’ACQUARIO DI GENOVA

Anche l’Acquario di Genova festeggia dunque il Carnevale con un ricco programma dedicato ai più piccoli. Fino al 5 marzo 2017 ci saranno infatti le suggestive animazioni di Animali in maschera. Oltre alla speciale postazione per un face painting a tema marino attiva il prossimo weekend e martedì grasso (28 febbraio). Qui i bimbi potranno farsi truccare e trasformarsi loro stessi in Animali in maschera! Le meravigliose creature del mare ospiti delle vasche dell’Acquario di Genova.

SPECIALE PROMOZIONE ANIMALI IN MASCHERA

Per tutto il periodo del Carnevale l’Acquario di Genova regala inoltre a tutti i bimbi la metà del biglietto. E’ una promozione dedicata a questa allegra ricorrenza, con un biglietto che include anche le animazioni speciali. L’offerta è rivolta a tutti i bambini di età compresa dai 4 ai 12 anni in visita fino al 5 marzo 2017. E’ acquistabile sia sul sito, sia presso le casse dell’Acquario di Genova sul biglietto di ingresso alla struttura e non è cumulabile con altre promozioni in corso.

ORARI DELL’ACQUARIO DI GENOVA

L’Acquario è aperto tutti i giorni con il seguente orario. I giorni feriali dalle ore 9.30 alle ore 20 (ultimo ingresso ore 18); sabato e festivi dalle ore 9.30 alle ore 21 (ultimo ingresso ore 19). Biglietto adulto € 25, ragazzo (4-12 anni) € 15 e dal 15/2 al 5/3 7,5 Euro grazie alla speciale promozione. Info: www.acquariodigenova.it.