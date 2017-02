Prenotare le vacanze: 5 errori da non commettere

Prenotare le vacanze non è cosi facile come sembra. Per molti si tratta di operazioni banali che seguono la scelta di destinazioni ed itinerari. Ma anche qui si possono commettere errori pronti a compromettere la buona riuscita di una vacanza. Ecco le cose da evitare:

GLI ERRORI DA NON FARE NEL PRENOTARE UNA VACANZA

PRENOTARE TROPPO TARDI SE SI VIAGGIA DURANTE LE VACANZE SCOLASTICHE

Pianificare il viaggio al di fuori del periodo scolastico è la scelta migliore. Si ottiene una vacanza organizzata in poco tempo. Le compagnie iniziano prima con prezzi relativamente bassi. Che poi aumentano con l’avvicinarsi del giorno della partenza. Ma prenotare un viaggio per Pasqua, Natale, Capodanno ha i suoi rischi se non lo si fa per tempo.

PRENOTARE TROPPO PRESTO

Troppo spesso i viaggiatori si impegnano mesi o anche anni prima per quel tipo di viaggi che difficilmente si vendono in fretta. E per i quali non vi è spesso una concreta attualizzazione prima della partenza. Vanno considerati anche i cambiamenti di circostanze. E naturalmente pensare di stipulare un’assicurazione di viaggio al momento della prenotazione della vacanza costosa con largo anticipo. Ci sono infatti cambiamenti dovuto a lavoro o famiglia che possono essere assicurabili.

I VANTAGGI DI UNA VACANZA ORGANIZZATA

NON COMPRARE UN PACCHETTO VACANZA

Sicuramente con un pacchetto ci sono vantaggi per i consumatori. Tra cui la protezione ATOL per il fallimento del Tour Operator. Il Tour Operator è responsabile del viaggio dall’aeroporto di partenza fino al ritorno a casa. Ma se ci sono imprevisti come ad esempio voli cancellati non si può pretendere rimborso o risarcimento per la parte perduta della vacanza. Se si ha bisogno di cambiare nominativo sulla prenotazione, si può fare. Quando si acquistano le componenti di una vacanza a parte si perde il diritto di protezione che può offrire il Tour Operator.

PRENOTARE ATTRAVERSO QUALCUNO CHE NON SI CONOSCE

I viaggi prenotati attraverso agenzie sconosciute si rivelano spesso truffe. Permettono di credere che state comprando un pacchetto quando non lo è. Forniscono pessimi servizi. Come non allertare riguardo i requisiti del passaporto o del visto. E soprattutto rendono difficile la rivendicazione dei diritti dei consumatori. Ci sono eccellenti agenzie di viaggio on line che garantiscono sicurezza in ogni operazione. Si paga un po’ di più ma alla fine conviene per partire rilassati.

ANDARE TROPPO LONTANO

Tra maggio e settembre l’Europa è in grado di regalare tutto ciò che si desidera da un viaggio. Non c’è bisogno di volare a lungo raggio. Salvo in quei periodi dell’anno in cui si necessita di staccare per andare a godere di sole tropicale nell’emisfero sud.