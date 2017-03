Chris Martin, auguri! 40 anni da leader indiscusso

Chris Martin oggi compie 40 anni. Sembra impossibile eppure il frontman dei Coldplay ha raggiunto questo traguardo d’età. Lo ha fatto toccando un successo planetario con i suoi Coldplay. Poi sposando una donna meravigliosa come Gwyneth Paltrow, creando una famiglia e poi lasciando la moglie senza cadute di stile pubbliche, o liti o ancora odi incrociati. Per fare questo bisogna essere un’icona e prima di tutto un grande musicista che vive e si illumina della propria arte e non del proprio gossip. Quindi cogliamo l’occasione per fare gli auguri a Chris Martin e ripercorrere un po’ la sua bio. Auguri genio!

Chris Martin: mini-bio dei Coldplay

Musicalmente Chris Martin nasce nel 1996, anno in cui vengono fondati i Coldplay. Martin ha formato la band che l’ha reso ricco e famoso insieme a tre suoi amici dei tempi della scuola, Johnny Buckland, Guy Berryman e Will Champion. Nel 2000, con il primo album, il successo. Che dura fino a oggi e che nel 2017 a luglio porterà la band anche in Italia.

Chris Martin: biografia personale

Bisnipote di William Willett, l’inventore dell’ora legale, ha frequentato la scuola pubblica a Sherborne, e poi l’University College di Londra, dove ha guadagnato un primo posto nella British undergraduate degree classification in Ancient World Studies. Sua madre era un’insegnante e suo padre un ragioniere. I tratti della sua vocalità sono l’uso del falsetto; mentre musicalmente si distingue per le sonorità pop che compongono le hit del gruppo. Chris Martin è un vegetariano convinto e in più occasioni ha dichiarato di non credere in Dio ma di essere comunque una persona dalla forte spiritualità. A noi Chris piaci così, continua in questo modo.