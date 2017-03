Carnevale ambrosiano: il rito ‘in ritardo’ che anima Milano

Si festeggia una settimana dopo il tradizionale Carnevale, ma non per questo è meno esuberante

In tutte le città i festeggiamenti di Carnevale si sono appena conclusi. Mentre a Milano è proprio adesso che cominciano. Il Carnevale ambrosiano spalanca le porte alle maschere, i colori, le parate, i coriandoli in questo fine settimana.

Gli appuntamenti del Carnevale ambrosiano 2017

Dopo lo spettacolo di apertura di ieri 2 marzo in Piazza Duomo, cominciano i festeggiamenti nei luoghi simbolo della città. In particolare, sabato 4 marzo quattro piazze cittadine (Cairoli, Cordusio, della Scala e il cortile di Palazzo Marino) saranno animate da attività per l’intera giornata, dalla mattina alle 17.30. In ognuna di queste location, ci saranno artisti, equilibristi, maghi, clown, giocolieri, burattini e attività che prevedono una particolare attenzione ai bambini. A proposito di bambini, la grande sfilata di Carnevale è prevista per sabato 4. Percorrerà le vie del centro e si concluderà con una festa in Piazza Duomo.

In concomitanza con il Carnevale ambrosiano torna a Milano il Clown Festival, manifestazione giunta alla 12esima edizione. Artisti e compagnie offriranno al pubblico una divertente immersione nel mondo del circo, del teatro e dell’arte di strada. Oltre cento gli spettacoli previsti fino al 4 marzo in diverse location cittadine. Fra cui case di cura, ospedali, case circondariali.

Perché si festeggia in ritardo?

Si narra che il ‘ritardo’ del Carnevale ambrosiano rispetto a quello classico sia dovuto a Sant’Ambrogio. Leggenda vuole che il patrono meneghino si trovasse in pellegrinaggio, e il suo ritorno a Milano sarebbe avvenuto in ritardo rispetto all’inizio della Quaresima. Egli chiese quindi alla popolazione di aspettarlo e posticipare le celebrazioni per la ricorrenza. (Nel calendario tradizionale la Quaresima inizia con il mercoledì delle Ceneri, appena concluso il Martedì Grasso).

In realtà gli storici non sono sicuri della ragione di questo calendario sfasato, probabilmente semplicemente dovuto alla transizione dal calendario giuliano al calendario gregoriano. Il rito ambrosiano si differenzia da quello romano, ed è seguito dall’arcidiocesi di Milano. Storicamente, fu uno dei pochi riti a sopravvivere alla soppressione in funzione del rito romano, voluto da Papa Gregorio I nel VI secolo.