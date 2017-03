Capispalla senza tempo per la primavera

La primavera non è poi così lontana. A tornare in scena in vista della bella stagione sono capispalla senza tempo. Via al grigiore e via a tutti quei capi pesanti che ci hanno tenuto compagnia negli ultimi mesi. A prendere il posto di parka, cappotti, montoni etc. sono soluzioni più fresche, nei tessuti e nei colori.

Capispalla senza tempo per una calda primavera

Ecco che, grandi classici come piumini e trench invadono il guardaroba. Nulla di banale perché, ogni anno, sono pronti a vestirsi di novità e, allo stesso tempo, a proteggere da ogni avversità metereologica.

Baracuta introduce la tecnologia Ventile

Per la Primavera/Estate 2017 Baracuta, uno dei marchi storici dell’abbigliamento British, torna in scena con una rivisitazione di capispalla senza tempo: il G9 e il G10. Come? Rendendo protagonista uno dei materiali più innovativi, naturali, traspiranti e versatili del mondo: il Ventile. A proteggere il corpo da pioggia, neve e freddo è l’Harrington jacket per eccellenza, il Baracuta G9. Oggi come ieri, è una delle icone più celebrate nella storia del menswear.

La classica chiusura a due bottoni, con doppia zip, le tasche frontali con pattina button-down e il taglio posteriore frangipioggia “ad ombrello”, donano a questo capo uno stile versatile e classico. A completare il tutto è una fodera interna in Fraser Tartan. Che dire invece del G10? Il suo stile è più contemporaneo ed è, senza ombra di dubbio, un capo quotidiano essenziale nonché la scelta ideale quando fuori piove.

Herno, giacche dai tessuti performanti

L’urbanwear sartoriale è il pane quotidiano di Herno, brand che, facendo tesoro del suo passato, si apre sempre più al futuro, alla ricerca e all’innovazione. Come? Introducendo tessuti sempre più performanti la cui eccellenza si tocca con mano.

La nuova collezione Primavera/Estate 2017 rende protagonista l’Herno Thermostretch assicurando il massimo comfort e l’estrema libertà nei movimenti a chi indossa i suoi piumini. L’esterno è in morbido jersey bi-stretch senza impunture mentre l’imbottitura presenta un’ovatta calda, sottile, antivento e stretch.

Pioggia non ti temo!

Tra gli evergreen c’è il 7DENARI, best seller della stagione invernale, che si presenta sotto forma di gilet la cui imbottitura è un perfetto mix di finissima piuma d’oca 95/5 e piuma tecnica che rende il capo anche idrorepellente.

Quando il tempo non promette niente di buono, a tenere compagnia è la

Rain Collection in cotone trattato anti pioggia e in leggero poliestere. Che dire poi della linea Herno Laminar realizzata in collaborazione con Gore? Questo progetto di ingegneria sartoriale porta in scena modelli accattivanti in color ghiaccio con accessori grigi a contrasto.

Per la donna, invece, la collezione Herno Signature rende protagonisti ricami floreali su organza che ricoprono ora il cappotto ora la cappa a maniche corte. Ci sono poi il bomber in nylon con polsini e collo in maglia, in versione corta e lunga, ravvivati dalla presenza di scintillanti paillettes sulla parte anteriore e che dire degli impermeabili? Lunga vita al colore: la Rain Collection rompe la monotonia della pioggia rispondendo con toni vivaci nelle varianti rosso ciliegia, giallo sole, verde bandiera, turchese e bianco optical.