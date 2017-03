Star Wars Land: in attesa del parco dedicato

Lo Star Wars Land finalmente ha una data di apertura: nel 2019. Per il nuovo parco a tema bisognerà dunque avere ancora un po’ di pazienza e ne vale sicuramente la pena. Ma è ufficiale. Bob Iger, presidente ed amministratore delegato Disney, ha annunciato una data di apertura per il suo attesissimo Star Wars Land. L’omaggio al mondo di George Lucas e la sua banda di ribelli intergalattici aprirà al pubblico tra un paio d’anni. Sono previsti due parchi, uno in California, ad Anaheim, ed uno in Florida, ad Orlando.

IL MONDO DI STAR WARS LAND

Ogni parco di 14 acri rappresenta il più grande progetto a tema che la Disney abbia mai perseguito. Sono pronti a trasportare gli ospiti nelle galassie e ad incontrare i personaggi di Star Wars. A dare il benvenuto ai visitatori alla terza entrata di Star Wars Land il caccia nero di Poe Dameron. Ci sarà la possibilità di fare un giro sul Millennium Falcon, riprodotto in scala 1:1. Le sue porte si spalancheranno per lasciare uscire le truppe d’assalto pronte ad interagire con i visitatori. Oppure si potrà fare un altro giro simulando una battaglia. Si andrà in giro tra il mercato di strada e il ristorante. E si incontreranno droidi, alieni, umanoidi sparsi per una vera esperienza immersiva.

Non mancherà uno show ricorrente che mette in scena una battaglia tra il Primo Ordine, i ribelli pro-Impero, e la Resistenza, ovvero i buoni. Tra le indiscrezioni trapelate si sa che il progetto è costato un miliardo di dollari, ovvero un quarto di quello che la Disney ha pagato per acquistare la Lucas film. I lavori saranno completati in concomitanza con l’uscita dell’Episodio IX della trilogia sequel di Star Wars, diretto da Colin Trevorrow.

LA SAGA DI STAR WARS

La saga cinematografica creata da George Lucas scritta nei primi Anni Settanta avrà ancora lunga vita, dunque. Tutto è nato con la prima trilogia, quella originale. I primi tre film furono prodotti dal 1977 al 1983: Guerre Stellari (Episodio IV), L’impero colpisce ancora (Episodio V), Il ritorno dello Jedi (Episodio VI). Dal 1999 al 2005 Lucas produsse una nuova trilogia, stavolta basata su eventi antecedenti. Ecco allora La minaccia fantasma (Episodio I), L’attacco dei cloni (Episodio II) e La vendetta di Sith (Episodio III).

Nel 2012 la Walt Disney Company acquisisce la Lucasfilm e viene annunciata la produzione di una trilogia susseguente alle prime due. Star Wars: Il risveglio della Forza (Episodio VII), è uscito nella sale a dicembre del 2015. Star Wars: Gli ultimi Jedi (Episodio VIII) ed Episodio IX sono previsti invece per dicembre di quest’anno del del 2019. Ma il primo spin off, Rouge One: A Star Wars Story, è uscito nel dicembre del 2016.