Kate Upton diventa cover girl per Sports Illustrated

La nota rivista statunitense ha scelto, per la terza volta, la provocante modella per “Swimsuit Issue”, il numero dedicato ai costumi da bagno

Classe ’92 quella della top model statunitense Katherine Elizabeth Upton nota ai più semplicemente come Kate Upton. La sua carriera è iniziata a soli 15 anni e oggi, che è poco più che ventenne, continua a collezionare grandi soddisfazioni.

La sua chioma bionda, gli occhioni azzurri e un fisico mozzafiato l’hanno resa una vera star. Lei è ovunque. Dalle passerelle alle riviste di moda, dalla tv al cinema Kate ha letteralmente bucato l’obiettivo. Il suo fascino non è un mistero tanto che, nel 2014, la rivista People l’ha definita “una delle donne più sexy del mondo”. Non è infatti la solita modella filiforme. La Upton è orgogliosa del suo corpo curvilineo: non c’è che dire, è decisamente femminile.

Kate Upton, la top model mette a segno un colpaccio

Per la terza volta, infatti, ha conquistato la copertina dello Swimsuit Issue, il numero annuale del noto periodico sportivo Sports Illustrated dedicato ai costumi da bagno. Dopo aver spopolato con le precedenti edizioni (2012 e 2013), è tornata in scena. Ha così raggiunto un traguardo importante che, in precedenza, ha reso protagoniste bellezze quali Heidi Klum, Christie Brinkley e Tyra Banks.

Tre gli scatti super sensuali che la immortalano sulle spiagge delle isole Fiji. Kate sfoggia forme perfette coperta solo da una giacca ricca di lustrini, gioielli dal sapore etnico e un succinto slip bianco.

Icona sexy: la modella posa per Sports Illustrated

Il ruolo di cover girl l’ha resa entusiasta soprattutto perché il focus del servizio era l’accettazione delle donne. Ebbene sì, tutte dovrebbero imparare a convivere con il proprio corpo amando anche i difetti. Inseguire la perfezione è sbagliato. Per essere felici, infatti, bisogna volersi bene, prendersi cura del proprio fisico ma in maniera sana, senza eccessi.

Non resta che attendere e vedere cosa succederà nei prossimi anni. La Upton tornerà a spogliarsi per Sports Illustrated strappando così il primato a Elle Mcpherson che si è portata a casa ben 5 copertine?